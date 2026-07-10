Impactante accidente en Villazón: un camión cayó a una quebrada en la ruta aTarija

Un camión Nissan Cóndor que transportaba abono perdió el control y cayó a una quebrada en la carretera que une Villazón con Tarija, en Bolivia, mientras otro vehículo de carga sufrió desperfectos mecánicos en el mismo sector y provocó complicaciones en la circulación. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en la denominada segunda curva de Yunchará, en dirección a la localidad de Tojo.
Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará
El camión terminó a un costado del camino
De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del Nissan Cóndor perdió el dominio del vehículo cuando transitaba por una de las curvas del tramo Yunchará–Tojo.
El camión salió de la plataforma y cayó hacia una quebrada, con daños materiales de consideración. Las imágenes difundidas por medios locales muestran al vehículo de carga fuera del camino y parte del abono esparcido en el sector.
Los motivos por los que el conductor perdió el control todavía se encuentran bajo investigación y no fueron confirmados por una autoridad competente.
Otro camión sufrió desperfectos mecánicos en la ruta Villazón-Tarija
En el mismo tramo se reportó la presencia de un segundo camión con fallas mecánicas. El vehículo quedó detenido sobre la vía y afectó parcialmente el tránsito durante varias horas.
Los reportes señalaron que ambas situaciones generaron demoras para colectivos, transportistas y vehículos particulares que utilizan la carretera entre Villazón, Tojo, Yunchará y Tarija.
No se informó oficialmente a qué hora quedó completamente liberada la circulación ni si fue necesario desplegar maquinaria para retirar los vehículos.
Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará
Preocupación por el estado de la ruta
El accidente renovó los reclamos de los usuarios por las condiciones de la carretera Villazón–Tarija, especialmente en el tramo hacia Tojo y Yunchará.
Transportistas y pasajeros vienen advirtiendo sobre el riesgo de circular por curvas pronunciadas, sectores angostos y caminos que requieren tareas de mantenimiento. En reportes anteriores también se registraron camiones detenidos o al borde de barrancos, con interrupciones del tránsito en la zona.
La ruta es utilizada por vehículos de carga y servicios de pasajeros que conectan el sur de Bolivia. Villazón, además, mantiene un intenso vínculo comercial y fronterizo con La Quiaca, en Jujuy.
Tras el nuevo accidente, usuarios y medios locales volvieron a insistir en la necesidad de avanzar con obras de asfaltado, mantenimiento y señalización. El pedido apunta a mejorar la seguridad vial y garantizar una conexión estable entre Villazón y Tarija, principalmente para el transporte de mercadería y los servicios interdepartamentales.
Mientras se espera el informe de las autoridades, se recomienda circular con precaución por el sector de la segunda curva de Yunchará y respetar las indicaciones que puedan establecerse en el lugar.
Los datos más importantes
- El accidente ocurrió en la ruta Villazón–Tarija.
- Fue en la segunda curva de Yunchará, en dirección a Tojo.
- Un camión Nissan Cóndor transportaba abono.
- El vehículo perdió el control y cayó a una quebrada.
- Otro camión sufrió desperfectos mecánicos en el mismo tramo.
- El tránsito quedó parcialmente interrumpido durante la tarde.
- Se reportaron importantes daños materiales.
- No existe todavía un informe oficial sobre posibles heridos.
- Las causas del accidente no fueron confirmadas.
- Usuarios de la ruta reclaman asfaltado y mayor mantenimiento.
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