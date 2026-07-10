Impactante accidente en Villazón: un camión cayó a una quebrada en la ruta aTarija

Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará

Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará

El siniestro provocó daños materiales y complicaciones en el tránsito hacia Tojo. Todavía no hay un informe oficial sobre heridos.

Un camión Nissan Cóndor que transportaba abono perdió el control y c ayó a una quebrada en la carretera que une Villazón con Tarija, en Bolivia , mientras otro vehículo de carga sufrió desperfectos mecánicos en el mismo sector y provocó complicaciones en la circulación. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en la denominada segunda curva de Yunchará , en dirección a la localidad de Tojo.

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De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del Nissan Cóndor perdió el dominio del vehículo cuando transitaba por una de las curvas del tramo Yunchará–Tojo.

Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará

El camión salió de la plataforma y cayó hacia una quebrada, con daños materiales de consideración. Las imágenes difundidas por medios locales muestran al vehículo de carga fuera del camino y parte del abono esparcido en el sector.

Los motivos por los que el conductor perdió el control todavía se encuentran bajo investigación y no fueron confirmados por una autoridad competente.

Otro camión sufrió desperfectos mecánicos en la ruta Villazón-Tarija

En el mismo tramo se reportó la presencia de un segundo camión con fallas mecánicas. El vehículo quedó detenido sobre la vía y afectó parcialmente el tránsito durante varias horas.

Los reportes señalaron que ambas situaciones generaron demoras para colectivos, transportistas y vehículos particulares que utilizan la carretera entre Villazón, Tojo, Yunchará y Tarija.

No se informó oficialmente a qué hora quedó completamente liberada la circulación ni si fue necesario desplegar maquinaria para retirar los vehículos.

Ruta Villazón–Tarija: un camión con abono cayó a una quebrada en Yunchará

Preocupación por el estado de la ruta

El accidente renovó los reclamos de los usuarios por las condiciones de la carretera Villazón–Tarija, especialmente en el tramo hacia Tojo y Yunchará.

Transportistas y pasajeros vienen advirtiendo sobre el riesgo de circular por curvas pronunciadas, sectores angostos y caminos que requieren tareas de mantenimiento. En reportes anteriores también se registraron camiones detenidos o al borde de barrancos, con interrupciones del tránsito en la zona.

La ruta es utilizada por vehículos de carga y servicios de pasajeros que conectan el sur de Bolivia. Villazón, además, mantiene un intenso vínculo comercial y fronterizo con La Quiaca, en Jujuy.

Tras el nuevo accidente, usuarios y medios locales volvieron a insistir en la necesidad de avanzar con obras de asfaltado, mantenimiento y señalización. El pedido apunta a mejorar la seguridad vial y garantizar una conexión estable entre Villazón y Tarija, principalmente para el transporte de mercadería y los servicios interdepartamentales.

Mientras se espera el informe de las autoridades, se recomienda circular con precaución por el sector de la segunda curva de Yunchará y respetar las indicaciones que puedan establecerse en el lugar.

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