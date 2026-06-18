Ruta Villazón-Tarija: un camión volcó y dejó colectivos varados

Un camión de alto tonelaje volcó durante la madrugada de este jueves en la ruta que une Villazón con Tarija, en Bolivia, y provocó complicaciones en el tránsito interdepartamental. El siniestro ocurrió cerca de la comunidad de Higueritas, una zona utilizada por transporte de carga y pasajeros que conecta el sur boliviano.
Vuelco en la ruta Villazón-Tarija
Según los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un camión que transportaba mercadería sufrió un vuelco lateral y quedó tendido sobre la plataforma de la vía.
Producto del impacto, parte de la carga quedó dispersa en el sector y obstaculizó parcialmente el paso vehicular. La situación generó demoras y obligó a varios conductores a detener la marcha durante varias horas.
Embed - VUELCO DE UN CAMIÓN EN LA RUTA VILLAZÓN-TARIJA
Flotas quedaron varadas
El accidente afectó la circulación de unidades de transporte público que circulaban por el tramo. Entre ellas, se reportó que la Flota Chorolque, que se dirigía hacia Villazón, y la Flota Villa del Norte, con destino a Tarija, quedaron varadas en el lugar del siniestro.
La ruta Villazón-Tarija es clave para la conexión entre regiones del sur de Bolivia, por lo que cualquier interrupción genera impacto directo en pasajeros, transportistas y vehículos de carga.
Piden circular con precaución
Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas del vuelco. Las primeras actuaciones apuntan a liberar la vía y restablecer la circulación de manera segura.
Se recomienda a transportistas y viajeros que tengan previsto utilizar esta ruta tomar previsiones, consultar el estado del camino y estar atentos a los comunicados oficiales sobre la transitabilidad del tramo.
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