Crisis diplomática: Brasil retiró a su embajador de la Argentina

El conflicto diplomático entre Argentina y Brasil comenzó luego de la visita de Javier Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la carrera por la presidencia. Allí, el presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

Mundo. Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

Política. Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y tensó su relación con Lula

Milei también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva” y en el gobierno brasileño interpretaron esa intervención como una injerencia en asuntos internos.

La reacción se agravó porque los ataques se produjeron en territorio brasileño y alcanzaron tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.

Ante esta situación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil decidió retirar a su embajador de la Argentina, hoy representado por Julio Bitelli, y, además, rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno de Milei: de ahora en adelante será de encargado de negocios y no habrá un diplomático de carrera en la embajada.

“Antes las reiteradas agresiones de Milei, tres desde el domingo, comunicamos que mientras subsista esa situación Bitelli no vuelve”, definió ante Infobae una fuente importante de Itamaraty quien agregó que “hemos decidido que mientras tanto se rebaje la relación al nivel de encargado de negocios”.

A la par de esta decisión, fue citado a la cancillería local el embajador argentino, Daniel Raimondi.

Milei, Lula y Bolsonaro

La tensión escaló todavía más por la defensa que Javier Milei hizo de Jair Bolsonaro. El mandatario argentino lo definió como un “amigo injustamente encarcelado”, pese a que el ex mandatario brasileño cumple prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra Lula.

“Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”, respondió días después el presidente de Brasil en un acto donde oficializó su candidatura presidencial.

En el mismo discurso dijo “quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas”.