miércoles 05 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de agosto de 2026 - 21:08
Mundo.

Crisis diplomática: Brasil retiró a su embajador de la Argentina

Esta decisión de Brasil se da por “las reiteradas agresiones de Milei”. Nunca ocurrió algo de este estilo y ahora el vínculo será de encargado de negocios.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milei junto a Lula

Milei junto a Lula

El conflicto diplomático entre Argentina y Brasil comenzó luego de la visita de Javier Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la carrera por la presidencia. Allí, el presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

Lee además
Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y tensó su relación con Lula
Política.

Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y tensó su relación con Lula
Tensión entre Milei y Lula.
Mundo.

Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

Milei también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva” y en el gobierno brasileño interpretaron esa intervención como una injerencia en asuntos internos.

La reacción se agravó porque los ataques se produjeron en territorio brasileño y alcanzaron tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.

Retiro del Embajador

Ante esta situación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil decidió retirar a su embajador de la Argentina, hoy representado por Julio Bitelli, y, además, rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno de Milei: de ahora en adelante será de encargado de negocios y no habrá un diplomático de carrera en la embajada.

“Antes las reiteradas agresiones de Milei, tres desde el domingo, comunicamos que mientras subsista esa situación Bitelli no vuelve”, definió ante Infobae una fuente importante de Itamaraty quien agregó que “hemos decidido que mientras tanto se rebaje la relación al nivel de encargado de negocios”.

A la par de esta decisión, fue citado a la cancillería local el embajador argentino, Daniel Raimondi.

Milei, Lula y Bolsonaro

La tensión escaló todavía más por la defensa que Javier Milei hizo de Jair Bolsonaro. El mandatario argentino lo definió como un “amigo injustamente encarcelado”, pese a que el ex mandatario brasileño cumple prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra Lula.

“Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”, respondió días después el presidente de Brasil en un acto donde oficializó su candidatura presidencial.

En el mismo discurso dijo “quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y tensó su relación con Lula

Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

Primer contacto diplomático entre Argentina y Brasil tras los dichos de Javier Milei contra Lula

Lula Da Silva respondió con ironía a Javier Milei tras la tensión diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

El vicepresidente de Brasil calificó de "lamentables" los insultos de  Javier Milei a Lula

Lo que se lee ahora
Bolivia inicia una nueva etapa: Paz recortó ministerios y presentó cambios en su gobierno. 
Internacional

Bolivia inicia una nueva etapa: Paz recortó ministerios y presentó cambios en su gobierno

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mapa de deudores de Jujuy 
Jujuy.

Mapa de jujeños con deudas impagas: cuál es el departamento con más deudores

Imagen de archivo de un incendio en Jujuy video
SMN.

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

Hospital Pablo Soria.
Jujuy.

Principio de incendio en el Hospital Pablo Soria: no hubo heridos ni evacuados

La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.
Policiales.

Quién es Candela Arizaga, la influencer que denunció a Facundo Moyano

Toreo de la vincha en Casabindo: una hermosa costumbre
Religión.

Cuándo es el Toreo de la Vincha en Casabindo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel