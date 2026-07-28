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28 de julio de 2026 - 21:45
Mundo.

El vicepresidente de Brasil calificó de "lamentables" los insultos de  Javier Milei a Lula

El vicepresidente de Brasil cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei y aseguró que los agravios terminan perjudicando a la Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que los agravios son "lamentables" y terminan perjudicando a la Argentina, en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos países.

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Tras participar de un encuentro con empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, Alckmin afirmó: "Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país".

El dirigente brasileño sostuvo además que "un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país", ni "inmiscuirse en sus asuntos internos", y menos hacerlo "de una manera grosera, absolutamente grosera".

En ese contexto, remarcó la importancia del vínculo comercial entre ambos países al señalar: "Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil".

La crisis diplomática con Brasil

Las declaraciones de Alckmin se producen luego de la participación de Milei en el acto de proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre en Brasil.

Durante ese evento, el mandatario argentino volvió a lanzar duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario" y "ladrón". Además, expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro y sostuvo que era el único candidato capaz de "parar a la basura socialista".

Milei también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, al que llamó "basura calva", luego de que el magistrado le impidiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, durante su prisión domiciliaria.

"El momento óptimo" del Mercosur

Alckmin consideró que las declaraciones del presidente argentino contrastan con "el momento óptimo" que atraviesa el Mercosur.

En ese sentido, destacó los acuerdos comerciales alcanzados recientemente por el bloque con Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Unión Europea, este último tras más de dos décadas de negociaciones.

Respuesta diplomática

La escalada verbal derivó en una respuesta formal del Gobierno brasileño, que llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para analizar el conflicto diplomático.

La relación entre ambos gobiernos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras Brasil insiste en cuestionar las expresiones del mandatario argentino y reclama respeto hacia sus instituciones.

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