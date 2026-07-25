Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y tensó su relación con Lula

El presidente Javier Milei llegó este sábado a San Pablo, Brasil, para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. La visita generó nuevas tensiones con Luiz Inácio Lula da Silva y mostró al libertario como referente de la derecha regional.

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Durante el encuentro previo a la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), que oficializó a Flávio Bolsonaro como candidato para las elecciones presidenciales de octubre, Milei expresó su apoyo al dirigente brasileño.

“Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”, afirmó el Presidente argentino. Bolsonaro respondió: “Vamos a combatir el terrorismo juntos”.

El acto estuvo marcado por referencias a una expansión de gobiernos conservadores en América Latina. Desde el entorno brasileño interpretaron la presencia de Milei como una señal política directa en contra del oficialismo de Lula.

Una visita con fuerte contenido político

Aunque la Casa Rosada presentó el viaje como una actividad para fortalecer los vínculos con el estado de San Pablo, la agenda evitó un encuentro con Lula y estuvo centrada en acompañar al principal opositor del actual presidente brasileño.

Milei fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio Gomes de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, donde recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado de San Pablo.

La ceremonia también incluyó una alfombra azul, en referencia a la llamada “ola azul” de gobiernos de derecha que buscan avanzar en distintos países de la región.

La reacción del gobierno de Lula

La visita del mandatario argentino generó críticas dentro del Palacio do Planalto, donde consideran que el respaldo a Flávio Bolsonaro representa una intervención en la política interna brasileña.

Desde el entorno de Lula remarcaron que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que ambos asumieron sus presidencias. Hasta ahora, Milei y Lula solo coincidieron en encuentros multilaterales y no mantuvieron reuniones bilaterales.

Sin embargo, funcionarios brasileños aseguran que seguirán con atención las declaraciones del presidente argentino y marcaron como límite posibles ataques personales contra Lula.

Flávio Bolsonaro enfrenta una elección complicada

El candidato del Partido Liberal llega al inicio de la campaña con números desfavorables frente al actual presidente brasileño. Distintas encuestas muestran a Lula como favorito en escenarios de segunda vuelta.

Un sondeo de Genial/Quaest señala que el 55% de los votantes cree que Lula será reelegido, mientras que el 25% apuesta por una victoria de Flávio Bolsonaro.

La visita de Milei forma parte de una serie de viajes regionales en los que el Presidente argentino busca acompañar a dirigentes conservadores. En las próximas semanas tiene previsto participar de actividades políticas en Colombia y Perú.