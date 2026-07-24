Insólito robo en Palpalá: le sustrajeron $3,5 millones a un camionero

Insólito robo a un camionero en Palpalá (Foto generada con IA)

Un camionero fue víctima de un robo en una estación de servicio de Palpalá, luego de descender de su vehículo para revisar la carga. Los delincuentes aprovecharon ese momento para ingresar a la cabina y llevarse una riñonera con una importante suma de dinero y documentación.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras el chofer esperaba para cargar combustible y continuar su viaje. La víctima, oriunda de Monte Quemado, Santiago del Estero, llevaba en la riñonera $3,5 millones en efectivo.

Bajó del camión para revisar la carga en Palpalá De acuerdo con la información disponible, el camionero advirtió que la lona de la unidad se encontraba desatada, por lo que descendió de la cabina para verificar el estado de la carga. Mientras realizaba esa inspección, escuchó el ruido de una de las puertas laterales del vehículo al cerrarse. Cuando regresó al interior del camión, descubrió que la riñonera ya no estaba.

Insólito robo a un camionero en Palpalá (Foto generada con IA) Se llevaron dinero y documentación Además de los $3,5 millones en efectivo, los autores del robo se llevaron documentación personal y papeles correspondientes al vehículo. Entre los elementos sustraídos se encontraban el Documento Nacional de Identidad, la licencia de conducir, la cédula verde y otra documentación vinculada al camión.

Tras advertir lo ocurrido, el chofer consultó a personas que se encontraban en la estación de servicio para intentar obtener información sobre los responsables. Sin embargo, nadie manifestó haber observado movimientos sospechosos. La Policía investiga el robo Finalmente, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Seccional N°47 de Palpalá. La causa fue caratulada como robo y la Policía inició una investigación para identificar a los responsables y tratar de recuperar tanto el dinero como la documentación sustraída.

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