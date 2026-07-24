Corte de agua en Palpalá: hasta qué hora y qué sectores

Corte de agua en Alto Comedero

Según informó Agua Potable de Jujuy, la interrupción del servicio en varios sectores de Palpalá comenzarán a las 15:30 de este viernes 24 de julio y se extenderán hasta las 21:00. El mismo se debe trabajos de reparación en la cañería principal ubicada sobre Avenida Martijena.

Por qué se realizará el corte de agua La empresa explicó se realizará la reparación en la cañería principal AC (Diam. 350mm) ubicada en una de las avenidas principales de Palpalá.

Zonas afectas por el corte de agua El corte alcanzará a los siguientes barrios:

Belgrano

Martijena

Sarmiento

Carolina

Florida

El Remate

El Pongo Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y realizar una reserva de agua para cubrir las necesidades básicas durante el período de interrupción.

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