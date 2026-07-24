Pablo Cordonet llega a Jujuy con "Vengo de los 80's"

Pablo Cordonet.

La nostalgia y el humor se combinarán en una nueva propuesta que llegará a Jujuy de la mano de Pablo Cordonet, quien presentará su espectáculo "Vengo de los 80's", una comedia pensada especialmente para quienes crecieron durante una de las décadas más recordadas.

La función se realizará el viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro Mitre, donde el público podrá disfrutar de un recorrido humorístico por las costumbres, los recuerdos y las situaciones que marcaron aquellos años.

Un viaje lleno de recuerdos El espectáculo propone revivir una época en la que, según plantea el propio show, "el futuro parecía algo que solo existía en las películas" y la vida transcurría con un ritmo muy diferente al actual.

Con un formato de comedia en vivo, Pablo Cordonet invita al público a reencontrarse con experiencias cotidianas de los años 80, apelando a la nostalgia, la identificación y el humor.

La propuesta combina anécdotas, observaciones y situaciones que buscan hacer reír a quienes vivieron esa década y también a quienes quieran conocer cómo era una época sin celulares, redes sociales ni tecnología como la actual. Pablo Cordonet. Venta de entradas La presentación será el viernes 31 de julio a las 21 en el Teatro Mitre. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Autoentrada y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







