viernes 24 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de julio de 2026 - 10:54
Espectáculos.

Pablo Cordonet llega a Jujuy con "Vengo de los 80's"

El humorista se presentará el próximo 31 de julio en el Teatro Mitre con un espectáculo cargado de nostalgia, anécdotas y risas.

+ Seguir en
Pablo Cordonet.

Pablo Cordonet.

La nostalgia y el humor se combinarán en una nueva propuesta que llegará a Jujuy de la mano de Pablo Cordonet, quien presentará su espectáculo "Vengo de los 80's", una comedia pensada especialmente para quienes crecieron durante una de las décadas más recordadas.

Lee además
Pruebas de River Plate en Jujuy. video
Deportes.

River Plate seleccionó a niños jujeños para disputar torneos
Foto ilustrativa.
Jujuy.

¿Se te quemó un electrodoméstico por los cortes de luz por el viento norte? Así podés reclamar

La función se realizará el viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro Mitre, donde el público podrá disfrutar de un recorrido humorístico por las costumbres, los recuerdos y las situaciones que marcaron aquellos años.

Un viaje lleno de recuerdos

El espectáculo propone revivir una época en la que, según plantea el propio show, "el futuro parecía algo que solo existía en las películas" y la vida transcurría con un ritmo muy diferente al actual.

Con un formato de comedia en vivo, Pablo Cordonet invita al público a reencontrarse con experiencias cotidianas de los años 80, apelando a la nostalgia, la identificación y el humor.

La propuesta combina anécdotas, observaciones y situaciones que buscan hacer reír a quienes vivieron esa década y también a quienes quieran conocer cómo era una época sin celulares, redes sociales ni tecnología como la actual.

Pablo Cordonet.

Pablo Cordonet.

Venta de entradas

La presentación será el viernes 31 de julio a las 21 en el Teatro Mitre.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Autoentrada y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate seleccionó a niños jujeños para disputar torneos

¿Se te quemó un electrodoméstico por los cortes de luz por el viento norte? Así podés reclamar

Reabrieron el Paso de Jama tras dos días de cierre por nevadas

Los pimientos violeta producidos en Jujuy conquistan el mercado y son tendencia

Cuándo empiezan las clases en Jujuy tras las vacaciones de invierno

Lo que se lee ahora
Pruebas de River Plate en Jujuy. video
Deportes.

River Plate seleccionó a niños jujeños para disputar torneos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Pimiento violeta (Foto: LMNeuquén) video
Jujuy.

Los pimientos violeta producidos en Jujuy conquistan el mercado y son tendencia

Pachamama.
Jujuy.

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto. 
Deportes

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?
Deportes.

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel