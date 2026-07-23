Reabrieron el Paso de Jama tras dos días de cierre por nevadas

Paso de Jama

El Paso de Jama fue reabierto este jueves luego de permanecer cerrado durante dos días a causa de las intensas nevadas y las adversas condiciones climáticas registradas en la cordillera.

El cruce fronterizo quedó habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, aunque se solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la ruta por las condiciones climáticas y posibles nevadas.

Paso de Jama: Las autoridades solicitaron extrema precaución por la presencia de nieve en dos sectores de la Ruta 27 de Chile. Paso de Jama transitable El reporte oficial indicó que el camino se encuentra transitable con precaución y que las condiciones meteorológicas en la zona presentan cielo nublado, viento leve y una temperatura de -6 °C.

Asimismo, las autoridades recordaron que el horario de funcionamiento del complejo fronterizo es de 9 a 19, según el horario argentino, y de 8 a 18, en horario chileno, por lo que recomendaron a los viajeros organizar el cruce dentro de esa franja.

El Paso de Jama había sido cerrado de manera preventiva ante la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, una situación que comprometía la seguridad vial en uno de los principales corredores internacionales que unen la provincia de Jujuy con el norte de Chile.

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