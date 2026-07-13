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13 de julio de 2026 - 09:22
Jujuy.

Paso de Jama abierto en ambos sentidos con precaución

La Ruta 52 y su conexión con la Ruta 27 de Chile están transitables, por lo que el Paso de Jama se encuentra trabajando en su horario de 9 a 19.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama: Las autoridades solicitaron extrema precaución por la presencia de nieve en dos sectores de la Ruta 27 de Chile.

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El tránsito local también está permitido, aunque las autoridades recomiendan desplazarse con precaución por las bajas temperaturas propias de la zona cordillerana. El corredor comunica la Ruta Nacional 52, en territorio argentino, con la Ruta 27-CH, del lado chileno.

Horarios de atención en el Paso de Jama

El complejo fronterizo funciona durante la temporada invernal con horarios diferentes en ambos países:

  • Horario argentino: de 9 a 19.
  • Horario chileno: de 8 a 18.

Quienes deban cruzar la frontera deben presentarse con anticipación suficiente para completar los controles migratorios, aduaneros y sanitarios antes del cierre de la atención.

El portal oficial de Pasos Fronterizos de Chile informa que el Complejo Jama se encuentra a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar y conecta la provincia de Jujuy con las localidades chilenas de San Pedro de Atacama y Calama.

Una semana marcada por la nieve y las bajas temperaturas

La habilitación de este lunes llega después de varios días de condiciones cambiantes en la zona fronteriza. Durante la última semana, el corredor permaneció cerrado temporalmente por la presencia de nieve, hielo y aguanieve sobre la calzada chilena.

El viernes anterior, el Paso de Jama volvió a estar habilitado en ambos sentidos, aunque el parte advertía sobre nieve en sectores de la Ruta 27-CH y una temperatura de -6 °C. Esa información fue publicada por TodoJujuy en una nota de María Eugenia Burgos.

Para este lunes, el informe oficial ya no menciona nieve sobre la calzada y señala únicamente que la ruta está transitable. De todos modos, el registro de -7 °C obliga a mantener una conducción prudente ante la posible formación de hielo en sectores de sombra o durante las primeras horas del día.

También se recomienda consultar el estado del cruce antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones meteorológicas en la cordillera pueden cambiar rápidamente y provocar modificaciones en los horarios o cierres preventivos.

Los datos más importantes

  • El Paso de Jama está habilitado en ambos sentidos.
  • Pueden circular vehículos de todo tipo.
  • La ruta se encuentra transitable.
  • El cielo está despejado.
  • La temperatura informada es de -7 °C.
  • El tránsito local está permitido con precaución.
  • La atención del lado argentino es de 9 a 19.
  • Del lado chileno funciona de 8 a 18.
  • El complejo se encuentra a unos 4.200 metros de altura.
  • Durante la última semana hubo cierres por nieve, hielo y malas condiciones climáticas.

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