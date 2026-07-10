Paso de Jama abierto este viernes: piden extrema precaución por nieve

Paso de Jama: Las autoridades solicitaron extrema precaución por la presencia de nieve en dos sectores de la Ruta 27 de Chile.

El Paso de Jama, Paso Fronterizo entre Argentina- Chile se encuentra habilitado este viernes 10 de julio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , aunque las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve en sectores de la ruta chilena y a una temperatura de 6 grados bajo cero .

Jujuy. El Paso de Jama se encuentra cerrado este domingo por nieve y hielo

Jujuy. Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve

El reporte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy indica que el tránsito local también está permitido, pero recomienda mantener una conducción prudente durante todo el recorrido.

Según el parte oficial, el cielo se encuentra despejado y la temperatura registrada en la zona es de -6 °C .

Las bajas temperaturas, sumadas a la nieve acumulada sobre algunos sectores de la calzada, obligan a reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

Presencia de nieve en la ruta chilena

El informe advierte sobre presencia de nieve en la Ruta Nacional 27 de Chile, a la altura del kilómetro 96,500, donde se encuentran afectadas ambas calzadas.

También se informó nieve en el kilómetro 103,700, sobre la banquina izquierda. Por esta situación, se recomienda no realizar maniobras bruscas y circular con especial cuidado en esos tramos.

Horarios del Paso de Jama

El complejo fronterizo funciona este viernes dentro de los siguientes horarios:

Horario argentino: de 9 a 19 .

de . Horario chileno: de 8 a 18.

Las autoridades recordaron que los conductores deben considerar los tiempos necesarios para completar los controles migratorios y aduaneros antes del cierre.

Paso de Jama: modificarán el horario de atención

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