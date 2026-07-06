Paso de Jama cerrado por hielo y nieve en la calzada

Paso de Jama cerrado: Avisos del lado chileno por Altas Temperaturas en zona de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA

El Paso de Jama permanece no habilitado este lunes 6 de julio debido a la presencia de hielo y nieve sobre distintos sectores de la ruta del lado chileno. La medida afecta al cruce fronterizo que conecta Jujuy con Chile y se mantiene por razones de seguridad.

Jujuy. Habilitaron el Paso de Jama pero restringen el transporte de carga por vientos

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, entre los kilómetros 45 y 70 se registra hielo y nieve en sectores, mientras que desde el kilómetro 70 hasta el 83 hay hielo y nieve directamente sobre la calzada.

Por el momento, no se informó un horario estimado para la habilitación del complejo fronterizo.

La apertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la ruta. Por ese motivo, se recomienda a quienes tenían previsto viajar que no inicien el recorrido sin verificar previamente la situación del paso.

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Avisos por altas temperaturas en Chile

En paralelo, del lado chileno se emitieron avisos por altas temperaturas para zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

La situación muestra un fuerte contraste dentro del territorio chileno: mientras en la zona cordillerana persisten el hielo y la nieve que impiden la circulación por Jama, en otras áreas del norte del país se advierte por temperaturas elevadas.

Recomendaciones para los viajeros

Antes de dirigirse hacia la frontera, se aconseja consultar los reportes oficiales y mantenerse atentos a posibles cambios durante la jornada.

Las condiciones en la alta montaña pueden modificarse rápidamente, por lo que cualquier reapertura será comunicada una vez que el tránsito pueda realizarse de manera segura.

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