Paso de Jama cerrado por hielo y nieve en la calzada

El Paso de Jama permanece no habilitado este lunes 6 de julio debido a la presencia de hielo y nieve sobre distintos sectores de la ruta del lado chileno. La medida afecta al cruce fronterizo que conecta Jujuy con Chile y se mantiene por razones de seguridad.
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, entre los kilómetros 45 y 70 se registra hielo y nieve en sectores, mientras que desde el kilómetro 70 hasta el 83 hay hielo y nieve directamente sobre la calzada.
No hay horario confirmado para la reapertura
Por el momento, no se informó un horario estimado para la habilitación del complejo fronterizo.
La apertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la ruta. Por ese motivo, se recomienda a quienes tenían previsto viajar que no inicien el recorrido sin verificar previamente la situación del paso.
Paso de Jama cerrado: Avisos del lado chileno por Altas Temperaturas en zona de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama
Avisos por altas temperaturas en Chile
En paralelo, del lado chileno se emitieron avisos por altas temperaturas para zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
La situación muestra un fuerte contraste dentro del territorio chileno: mientras en la zona cordillerana persisten el hielo y la nieve que impiden la circulación por Jama, en otras áreas del norte del país se advierte por temperaturas elevadas.
Recomendaciones para los viajeros
Antes de dirigirse hacia la frontera, se aconseja consultar los reportes oficiales y mantenerse atentos a posibles cambios durante la jornada.
Las condiciones en la alta montaña pueden modificarse rápidamente, por lo que cualquier reapertura será comunicada una vez que el tránsito pueda realizarse de manera segura.
Lo más importante
- El Paso de Jama está no habilitado este lunes 6 de julio.
- Hay hielo y nieve entre los kilómetros 45 y 83.
- Entre los kilómetros 70 y 83 las complicaciones se encuentran sobre la calzada.
- No hay un horario confirmado para la reapertura.
- Del lado chileno rigen avisos por altas temperaturas en Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
- Recomiendan no iniciar el viaje sin consultar previamente el estado del paso.
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