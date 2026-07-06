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6 de julio de 2026 - 10:27
Jujuy.

Finalizó en Jujuy el Programa de Formación en Salud Mental Comunitaria impulsado por EXAR y el Ministerio de Salud

Finalizó la Formación en Salud Mental Comunitaria, programa pionero de salud mental desarrollado por EXAR y el Ministerio de Salud de Jujuy junto a líderes de siete comunidades de Susques.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EXAR - Cierre de Programa Salud Mental Comunitaria

Con la presentación de proyectos elaborados por referentes comunitarios, finalizó la Formación en Salud Mental Comunitaria, programa pionero de salud mental desarrollado por EXAR y el Ministerio de Salud de Jujuy junto a líderes de siete comunidades del Departamento de Susques.

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EXAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy realizaron el pasado viernes 3 de julio el cierre del Programa de Formación en Salud Mental Comunitaria, desarrollado bajo el modelo mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), orientado a reducir las brechas en la atención de la salud mental.

La capacitación, coordinada por la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, se desarrolló entre abril y junio mediante cinco jornadas presenciales en Susques. Durante el proceso, referentes comunitarios incorporaron herramientas para la prevención, promoción, comunicación de la salud mental comunitaria y el abordaje de consumos problemáticos.

La propuesta reunió a más de 60 referentes de las siete comunidades del área de influencia directa de EXAR —Susques, Olaroz Chico, Pastos Chicos, Huáncar, Puesto Sey, El Toro y Catua— junto a vecinos de Coranzulí y representantes de instituciones locales, quienes participaron de un proceso de formación basado en el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias para responder las necesidades de cada comunidad.

El encuentro de cierre, realizado en el Auditorio del Ministerio de Salud de la Provincia, estuvo destinado a la presentación de los proyectos elaborados por los participantes durante el proceso de formación. Cada iniciativa refleja el trabajo conjunto realizado durante estos meses y marca un punto de partida concreto para seguir impulsando acciones de promoción y prevención de la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

La jornada contó con la participación del ministro de Salud de Jujuy, Dr. José María Manzur; el secretario de Salud Mental y Adicciones, Dr. Agustín Yécora; el director del Hospital de Susques, Lic. Victor Juan Calderon; la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Lourdes Navarro; el director provincial del Consejo de Mujeres y Diversidad, Franco Dorado; representantes de EXAR, autoridades comunitarias e instituciones que acompañaron el desarrollo de esta iniciativa.

"En EXAR entendemos que el desarrollo sostenible también implica fortalecer el bienestar de las personas. Este programa demuestra que la articulación público-privada es clave para generar capacidades en los referentes comunitarios, que permanezcan en el territorio y contribuyan a construir comunidades más fuertes y resilientes", destacó Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

Con esta iniciativa, EXAR reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las comunidades de su área de influencia. A través del trabajo conjunto con el sector público y las instituciones locales, impulsa acciones que generan capacidades y promueven el bienestar.

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