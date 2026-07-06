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6 de julio de 2026 - 11:13
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Desde el municipio confirmaron que el puente permanecerá cerrado hasta que Vialidad complete la evaluación técnica. Qué recorridos alternativos se pueden utilizar y cómo funciona el servicio de colectivos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En diálogo con TodoJujuy, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Fernando Frías, confirmó que por el momento no existe una estimación sobre cuándo podrá rehabilitarse la circulación. "El puente está totalmente cortado. Estamos esperando la evaluación del personal de Vialidad para que nos digan si se puede habilitar algún carril o cómo van a continuar los trabajos", explicó.

El funcionario remarcó que, por ahora, quienes circulen por la zona deberán optar por recorridos alternativos. "Le recomendamos a la gente que tome otras vías, como el puente General Arias", indicó.

Cómo funciona el transporte urbano

A pesar del corte, el servicio de transporte urbano continúa funcionando mediante un sistema especial de transbordo peatonal.

Las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano, que prestan servicio hacia Chijra, Campo Verde y La Viña, llegan hasta uno de los extremos del puente. Allí, los pasajeros deben descender, cruzar caminando y abordar otra unidad que los espera del otro lado para completar el recorrido.

Para ello se habilitaron dos paradas provisorias sobre avenida Balbín, en las esquinas de Los Tipales y Ascasubi.

Cuáles son los desvíos

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron evitar la zona del puente sobre el Río Chijra y optar por recorridos alternativos hasta que finalicen las evaluaciones de Vialidad Provincial.

Frías explicó que, por el momento, no hay una hora estimada para rehabilitar la circulación y pidió a los conductores reorganizar sus recorridos. "Por ahora no. Le recomendamos a la gente que previamente tome otras vías", afirmó al ser consultado sobre una posible reapertura durante la jornada.

Como principal alternativa, el funcionario recomendó utilizar el puente General Arias para ingresar y salir de los barrios ubicados en ese sector de la ciudad. "Pueden venir por el puente General Arias e ingresar por avenida San Martín, o bien buscar otra vía para acceder al sector", indicó.

En cuanto a las familias que deban trasladarse hasta los establecimientos educativos de la zona, aseguró que el acceso está garantizado por ese recorrido alternativo. "Los padres van a poder acceder por el puente General Arias. Esa sería la opción para poder llegar a esta zona", explicó, y agregó que "no va a haber problemas en ese sector" para quienes deban retirar a sus hijos de las escuelas.

Mientras continúe el operativo, el municipio pidió respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de Tránsito que trabaja en el lugar para ordenar la circulación y asistir tanto a conductores como a peatones.

Camión varado en el puente de Av. Balbín

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