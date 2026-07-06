Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Un sismo de magnitud 4,1 se registró durante la madrugada de este lunes en la Puna jujeña, con epicentro a 36 kilómetros al este de Catúa, 47 kilómetros al sudoeste de Susques y 56 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres , según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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El movimiento ocurrió a las 5:13 y tuvo una profundidad de 216 kilómetros , una característica que hace que este tipo de eventos, en la mayoría de los casos, no sea percibido por la población o solo sea sentido de manera muy leve.

Los especialistas señalan que este tipo de sismos son habituales en el norte argentino, especialmente en la región de la Puna, donde existe una importante actividad tectónica.

Jujuy forma parte de una de las zonas con mayor actividad sísmica del país debido al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, fenómeno que genera movimientos de distinta magnitud a lo largo del año.

La mayoría de estos eventos ocurre a gran profundidad, como en este caso, por lo que rara vez provoca daños o genera consecuencias para la población.

Por qué muchos sismos no se sienten

La profundidad es uno de los factores que más influye en la percepción de un sismo. Cuando el movimiento se produce a más de 200 kilómetros bajo la superficie, la energía sísmica se dispersa antes de llegar al suelo, lo que disminuye notablemente su intensidad en superficie.

Por ese motivo, aunque el sismo alcanzó una magnitud de 4,1, es probable que haya pasado inadvertido para la mayoría de los habitantes de la región.

Las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento.