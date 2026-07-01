Córdoba volvió a temblar: un sismo de magnitud 4 sacudió varias ciudades

Un sismo de magnitud 4 sorprendió a Córdoba durante la madrugada de este miércoles 1 de julio y fue percibido en numerosas ciudades de la provincia. El movimiento ocurrió a la 1.34, tuvo una profundidad de 11 kilómetros y generó una gran cantidad de comentarios de vecinos que se despertaron al sentir cómo se movían puertas, ventanas y objetos.
Según la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.
Dónde se sintió con mayor intensidad
El temblor fue percibido con mayor fuerza en Deán Funes y Villa de Soto, dos de las localidades más cercanas al epicentro. También hubo reportes desde Capilla del Monte, Córdoba capital, Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y Villa del Rosario, además de distintos puntos de Sierras Chicas y el valle de Punilla. En la capital provincial, algunos vecinos aseguraron haberlo sentido especialmente en edificios, donde el movimiento suele percibirse con mayor claridad.
Por el momento, no se informaron personas heridas ni daños materiales.
Una madrugada que despertó a muchos vecinos en Córdoba
El horario del sismo hizo que numerosas personas lo advirtieran mientras dormían o se encontraban en completo silencio dentro de sus casas. Minutos después del movimiento comenzaron a multiplicarse los mensajes en redes sociales. Los relatos coincidían en una sensación breve, pero lo suficientemente marcada como para despertar a quienes se encontraban en las zonas donde fue percibido. Algunos vecinos describieron vibraciones en camas y ventanas, mientras otros señalaron que escucharon ruidos antes de advertir el movimiento.
Sismo en Córdoba -
Sismo en Córdoba - Tres temblores en pocos días: Córdoba registró un sismo de magnitud 4
El tercer sismo desde el domingo
El sismo de este miércoles fue el tercero registrado en Córdoba en pocos días.
Durante la medianoche del domingo se había producido otro temblor de magnitud 2,7, con epicentro en las inmediaciones de Tanti. Ese movimiento se sintió en localidades cercanas como Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda y Alta Gracia.
Luego, durante la madrugada del martes, el INPRES informó un nuevo sismo de magnitud 2,4, ubicado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y a 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Aunque los dos primeros movimientos fueron de menor magnitud, la sucesión generó inquietud entre los habitantes de la provincia.
Qué significa la profundidad del sismo
El movimiento de este miércoles se produjo a 11 kilómetros de profundidad, una distancia relativamente cercana a la superficie. Los sismos superficiales suelen sentirse con mayor intensidad en las localidades cercanas al epicentro, incluso cuando su magnitud no es elevada. En este caso, el alcance fue amplio y hubo reportes desde diferentes puntos del territorio cordobés, aunque sin consecuencias de gravedad.
Córdoba y su actividad sísmica
Aunque Córdoba no suele asociarse de manera inmediata con los terremotos más fuertes del país, registra actividad sísmica y cuenta con antecedentes de movimientos percibidos por la población. La provincia forma parte de una región donde existen fallas geológicas capaces de generar temblores de distinta intensidad. La mayoría de los sismos son leves, aunque algunos pueden sentirse con claridad en varias ciudades.
El INPRES mantiene un seguimiento permanente de estos fenómenos y actualiza sus registros una vez que los datos son revisados por especialistas.
Lo más importante
- El sismo ocurrió a la 1.34 de este miércoles.
- Tuvo una magnitud de 4.
- La profundidad fue de 11 kilómetros.
- El epicentro estuvo cerca de Deán Funes.
- Se sintió en numerosas localidades de Córdoba.
- Hubo reportes desde la capital provincial.
- No se informaron heridos ni daños.
- Fue el tercer movimiento registrado desde el domingo.
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