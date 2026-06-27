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27 de junio de 2026 - 16:57
Mundo.

Terremotos en Venezuela: suben a 1430 los muertos por la catástrofe

El balance de víctimas por los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela sigue en aumento. Las autoridades confirmaron este sábado que ya son 1.430 los fallecidos, mientras miles de rescatistas continúan trabajando contrarreloj entre los escombros en busca de sobrevivientes.

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Por  Verónica Pereyra
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En las últimas horas se registraron algunos rescates exitosos, entre ellos el de un bebé de 18 días y el de varias personas que permanecían atrapadas bajo los escombros, aunque con el paso del tiempo las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen.

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Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira

Crece la ayuda internacional

La respuesta internacional continúa ampliándose. Al menos 17 países y organismos como la ONU enviaron equipos de rescate, hospitales móviles, medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria para asistir a los damnificados. También comenzaron a operar vuelos militares con insumos de emergencia tras la reapertura parcial del aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Entre los contingentes desplegados se encuentra el enviado por Argentina, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas, brigadas especializadas de rescate urbano y binomios caninos, que ya trabajan en la ciudad de Caraballeda colaborando en la búsqueda de sobrevivientes.

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Una mujer llora tras la recuperaci&oacute;n del cuerpo de un familiar de entre los escombros de un edificio colapsado

Una mujer llora tras la recuperación del cuerpo de un familiar de entre los escombros de un edificio colapsado

Mientras continúan las réplicas y las tareas de remoción de escombros, las autoridades mantienen el estado de emergencia y advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.

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