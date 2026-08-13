Choque entre un remis y una camioneta en el centro

Un remis y una camioneta protagonizaron un choque este jueves 13 de agosto, pasadas las 9 de la mañana, en la intersección de las calles Bustamante e Independencia.

Como consecuencia del impacto, solo se registraron daños materiales y un mal momento para las personas involucradas. No se informaron heridos.

Demoras en el tránsito tras el choque Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

El tránsito permaneció demorado durante algunos minutos debido a la posición en la que quedaron los vehículos luego del impacto. La circulación comenzó a normalizarse una vez que pudieron ser movilizados.

Lo más importante El choque ocurrió pasadas las 9 de la mañana .

. Fue en Bustamante e Independencia .

. Participaron un remis y una camioneta .

. Solo se registraron daños materiales .

. El tránsito estuvo demorado hasta retirar los vehículos.

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