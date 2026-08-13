Choque entre un remis y una camioneta en el centro

Un remis y una camioneta protagonizaron un choque este jueves 13 de agosto, pasadas las 9 de la mañana, en la intersección de las calles Bustamante e Independencia.
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Un remis y una camioneta chocaron este jueves por la mañana en Bustamante e Independencia. Solo se registraron daños materiales.
Un remis y una camioneta protagonizaron un choque este jueves 13 de agosto, pasadas las 9 de la mañana, en la intersección de las calles Bustamante e Independencia.
Como consecuencia del impacto, solo se registraron daños materiales y un mal momento para las personas involucradas. No se informaron heridos.
Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.
El tránsito permaneció demorado durante algunos minutos debido a la posición en la que quedaron los vehículos luego del impacto. La circulación comenzó a normalizarse una vez que pudieron ser movilizados.
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