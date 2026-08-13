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13 de agosto de 2026 - 09:49
Jujuy.

Choque entre un remis y una camioneta en el centro

Un remis y una camioneta chocaron este jueves por la mañana en Bustamante e Independencia. Solo se registraron daños materiales.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Como consecuencia del impacto, solo se registraron daños materiales y un mal momento para las personas involucradas. No se informaron heridos.

Demoras en el tránsito tras el choque

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

El tránsito permaneció demorado durante algunos minutos debido a la posición en la que quedaron los vehículos luego del impacto. La circulación comenzó a normalizarse una vez que pudieron ser movilizados.

Lo más importante

  • El choque ocurrió pasadas las 9 de la mañana.
  • Fue en Bustamante e Independencia.
  • Participaron un remis y una camioneta.
  • Solo se registraron daños materiales.
  • El tránsito estuvo demorado hasta retirar los vehículos.

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