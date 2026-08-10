Un muerto y 43 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Un hombre de 33 años murió en un siniestro vial durante el fin de semana en Jujuy, según el informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial correspondiente al período comprendido entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto de 2026. En total, se registraron 43 siniestros viales en la provincia.
Además, durante los operativos de control se labraron 985 actas, de las cuales 893 fueron por infracciones varias y 92 por alcoholemia positiva. En el informe oficial no se registraron actas por exceso de velocidad.
El hecho fatal ocurrió en la Ruta Provincial 42
El siniestro con víctima fatal ocurrió el domingo 9 de agosto, alrededor de las 6.45, sobre la Ruta Provincial N° 42, a la altura de Finca Santa Cecilia, en la curva conocida como Catamontaña.
De acuerdo con la información policial, estuvieron involucrados dos vehículos: un Volkswagen Gol Trend blanco y un Renault 19 gris. En el lugar se constató una colisión frontolateral entre ambos rodados.
Personal policial llegó al sector tras tomar conocimiento del hecho. También intervino el SAME, que asistió a los ocupantes del Renault 19. En tanto, se confirmó la muerte del conductor del Volkswagen Gol Trend, un hombre de 33 años.
Intervención policial y judicial
Tras el siniestro, trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, Criminalística y personal del Ministerio Público de la Acusación. También se realizó el examen cadavérico correspondiente, que determinó como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano grave.
Por disposición fiscal, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Nuestra Señora de El Carmen. Los vehículos fueron removidos hacia un sector seguro y luego se realizaron tareas de limpieza sobre la calzada para normalizar la circulación.
Casi mil actas durante los controles
El informe vial del fin de semana también detalló una fuerte cantidad de infracciones. Entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto se labraron 985 actas en total.
De ese número, 893 correspondieron a actas varias, mientras que 92 fueron por alcoholemia positiva. Este último dato vuelve a marcar una preocupación recurrente en los controles de tránsito: la presencia de conductores que circulan tras haber consumido alcohol.
Desde Seguridad Vial insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol y extremar la precaución, especialmente durante fines de semana y horarios de madrugada.
Lo que tenés que saber
- El informe corresponde al período entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto.
- Se registraron 43 siniestros viales en Jujuy.
- Hubo 1 víctima fatal.
- Se labraron 985 actas en total.
- 893 actas fueron por infracciones varias.
- 92 actas correspondieron a alcoholemias positivas.
- No se registraron actas por exceso de velocidad.
- El hecho fatal ocurrió en la Ruta Provincial 42, a la altura de Finca Santa Cecilia.
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