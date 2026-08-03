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3 de agosto de 2026 - 11:39
Jujuy.

Fin de semana sin fallecidos por hechos viales pero con mas de 700 actas

Los controles viales durante el fin de semana detectaron 92 casos de alcoholemia positiva y no se registraron actas por velocidad.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial dio a conocer el informe correspondiente al fin de semana comprendido entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto de 2026, con el detalle de los controles realizados en rutas de Jujuy.

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Según el reporte oficial, durante esos días se registraron 64 siniestros viales en la provincia. Pese a la cantidad de hechos, no se lamentaron víctimas fatales.

Labraron 750 actas durante los controles

En el marco de los operativos de prevención y control, se labraron 750 actas en total.

Del total, 658 correspondieron a actas varias, mientras que 92 fueron por alcoholemia positiva. En tanto, no se registraron actas por exceso de velocidad durante el período informado.

Alcoholemia positiva: uno de los datos más preocupantes

El número de conductores detectados con alcohol en sangre vuelve a ser uno de los puntos de mayor preocupación. En apenas un fin de semana, los controles registraron 92 actas por alcoholemia, lo que representa una parte importante del total de infracciones labradas.

Desde Seguridad Vial insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar conducir después de consumir alcohol y circular con responsabilidad, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta el movimiento en rutas y accesos.

Lo que tenés que saber

  • Período informado: viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto de 2026.
  • Se registraron 64 siniestros viales.
  • No hubo fallecidos en siniestros viales.
  • Se labraron 750 actas en total.
  • Hubo 658 actas varias.
  • Se registraron 92 actas por alcoholemia positiva.
  • No hubo actas por exceso de velocidad.

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