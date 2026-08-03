Persecución: el choque entre una moto y un patrullero terminó con un detenido y un herido

Una persecución policial protagonizada por un patrullero finalizó con un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo , donde una moto terminó volcada y dos personas resultaron lesionadas.El episo dio ocurrió este lunes, minutos antes de las 5 de la madrugada , sobre la avenida Juan B. Justo , a la altura de Nicaragua.

Puntualmente, el siniestro vial tuvo lugar frente a una sede del Banco Santander y a escasa distancia de una base del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) .

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B detectaron a dos hombres que se desplazaban en una moto a alta velocidad y sin utilizar casco, mientras circulaban por la intersección de Bonpland y Honduras .

Ante esa situación, los agentes intentaron detener la marcha del vehículo, pero los ocupantes desobedecieron la orden y escaparon, dando inicio a una persecución . Instantes después, uno de los hombres que viajaba como acompañante se arrojó de la moto en plena huida .

Posteriormente, la moto continuó la fuga realizando maniobras en contramano por distintas arterias. Al llegar a la avenida Juan B. Justo al 1200, el conductor volvió a circular en sentido contrario e impactó de frente contra un patrullero. Como consecuencia de la colisión, el rodado terminó volcado sobre la vereda, con la rueda trasera orientada hacia la entrada de la sucursal bancaria.

Los dos hombres que viajaban en la motocicleta recibieron asistencia médica en el lugar del accidente. Uno de ellos fue detenido por la Policía, mientras que el otro debió ser derivado al Hospital Rivadavia con múltiples traumatismos.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una mochila utilizada para repartos a domicilio entre sus pertenencias, aunque hasta el momento no se informó si ese elemento estaba vinculado con algún delito o si simplemente formaba parte de sus objetos personales.

El patrullero y la moto terminaron sobre la vereda

Las fotos tomadas en el lugar del hecho reflejan la violencia del impacto. El patrullero de la Policía de la Ciudad terminó sobre la vereda de la avenida con importantes daños en la parte delantera y quedó atravesado en sentido contrario a la circulación, orientado hacia la Avenida Santa Fe.

Por su parte, la moto quedó dada vuelta junto a las escaleras de ingreso a la sucursal bancaria, mientras varias de sus piezas permanecían dispersas sobre el asfalto. En la zona trabajaban distintos equipos y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A raíz del procedimiento, uno de los carriles de la avenida Juan B. Justo, en dirección a Liniers, continúa interrumpido mientras la Policía Federal realiza las tareas periciales correspondientes. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por el doctor Diego Basavilbaso.