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30 de junio de 2026 - 11:07
Jujuy.

Un policía terminó herido en Palpalá tras perder el control con su patrullero

Un policía terminó en el hospital tras perder el control del patrullero en el barrio Martijena de Palpalá. El test de alcoholemia dio negativo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Patrullero volcado en Palpalá - Imagen creada con IA&nbsp;

Patrullero volcado en Palpalá - Imagen creada con IA 

Un efectivo policial fue hospitalizado luego de perder el control de un patrullero y despistar durante la madrugada de este domingo en el barrio Martijena, en la ciudad de Palpalá.

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Según las primeras informaciones, el policía volvía hacia la Unidad Regional N.º 8 cuando, por causas que todavía son investigadas, perdió el dominio del vehículo oficial.

No hubo otro vehículo involucrado

Desde fuentes oficiales aclararon que el patrullero no colisionó con ningún otro vehículo y que el episodio se produjo únicamente por el despiste.

Tras el accidente, se activó el protocolo de emergencia y el agente recibió asistencia en el lugar.

Fue trasladado al Hospital Pablo Soria

Luego de la primera atención, el policía fue trasladado al Hospital Pablo Soria para una evaluación médica más completa.

De acuerdo con la información brindada, el efectivo se encuentra fuera de peligro.

Emergencias Hospital Pablo Soria (3)

El test de alcoholemia dio negativo

En el marco de las actuaciones, al conductor del patrullero se le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

La investigación continúa para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro vial.

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