Rompieron el vidrio de un auto en Palpalá y se llevaron $500 mil pesos

El robo en la ciudad de Palpalá se registró durante la tarde de este martes cuando delincuentes rompieron el vidrio lateral de un auto estacionado sobre calle Cabo Robinson, en barrio Antártida Argentina, y se apoderaron de una mochila que contenía documentación personal y una importante suma de dinero en efectivo.

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El episodio se registró alrededor de las 14 horas, a media cuadra de la Feria Mayorista, una zona de importante circulación de vecinos y comerciantes.

Según informaron los damnificados, los delincuentes sustrajeron una mochila de color negro que contenía documentación de relevancia y aproximadamente 500 mil pesos en efectivo.

El robo se produjo en cuestión de segundos. Para acceder al interior del vehículo, los autores del hecho rompieron uno de los vidrios laterales y tomaron los elementos de valor antes de darse a la fuga.

La situación generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes reiteraron su inquietud por los reiterados hechos de inseguridad registrados en distintos puntos de la ciudad.

Los sospechosos escaparon en motocicleta

De acuerdo con el relato de las víctimas, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta de color rojo y negro. Ambos llevaban casco colocado y vestían prendas oscuras, lo que dificultó su identificación.

Tras cometer el robo, emprendieron la huida rápidamente y lograron escapar antes de ser alcanzados.

La alarma permitió advertir el hecho

Los propietarios del vehículo señalaron que la activación inmediata de la alarma les permitió advertir que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando salieron para verificar la situación, los delincuentes ya se habían retirado del lugar.

A pesar de la rápida reacción de las víctimas, no fue posible impedir el robo ni localizar a los autores.

Investiga la Seccional 47

La denuncia fue radicada en la Seccional N.º 47 de Palpalá, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables.

Los efectivos policiales trabajan en la recolección de testimonios y otras medidas investigativas que permitan esclarecer el hecho y determinar el recorrido realizado por los sospechosos tras la fuga.

Mientras avanza la investigación, vecinos del barrio Antártida Argentina expresaron nuevamente su preocupación por la inseguridad y reclamaron mayores controles y presencia policial en la zona.