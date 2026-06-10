Palpalá: un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre

Un hombre murió durante la noche del martes tras ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Palpalá . El conductor abandonó el lugar luego del impacto, aunque horas más tarde un adolescente de 16 años se presentó de manera espontánea junto a su padre ante la Policía y reconoció su participación en el hecho que es investigado por la Justicia.

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De acuerdo con la información oficial, las actuaciones sumarias se iniciaron alrededor de las 23:15 , luego de que una persona alertara sobre un grave accidente de tránsito ocurrido a la altura del domicilio 261 de la mencionada avenida.

Según los primeros datos recabados, un peatón fue embestido por un vehículo y quedó tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar donde ya trabajaba personal del SAME. Los profesionales de la salud constataron que la víctima había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el hombre presentaba múltiples fracturas.

Si bien hasta el momento no trascendió oficialmente su identidad, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que tendría entre 50 y 60 años de edad.

Activaron un operativo para localizar el vehículo

Ante la fuga del conductor, las autoridades pusieron en marcha un operativo cerrojo para intentar localizar el rodado involucrado en el hecho vial. Durante varias horas se realizaron tareas investigativas, relevamiento de evidencias y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del siniestro.

Mientras avanzaba el operativo de búsqueda, surgió una novedad que cambió el rumbo de la investigación.

Desde la guardia de la Seccional 23 informaron que un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó espontáneamente en la dependencia policial acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal.

Según se informó, durante esa presentación manifestaron que el adolescente habría sido el protagonista del accidente que era investigado por las autoridades.

Además, señalaron que el vehículo involucrado era una Toyota Corolla Cross de color bordó que se encontraba en el domicilio del progenitor.

Secuestraron la camioneta y otras pruebas

A partir de esta situación, la Ayudante Fiscal dispuso una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados a la causa.

Entre ellas, ordenó el secuestro de los elementos de interés hallados en el lugar del hecho una vez concluidas las pericias correspondientes.

También se concretó el secuestro de la camioneta Toyota Corolla Cross señalada como partícipe del siniestro y de las prendas de vestir relacionadas con la investigación.

Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de los estudios periciales establecidos en el marco de la causa, que continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal episodio.

El test de alcoholemia dio resultado negativo.