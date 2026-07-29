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29 de julio de 2026 - 18:46
Policiales

Explosión en Monteagudo: murió el hombre de 55 años internado

Jonathan Stisman, de 43 años, murió este miércoles por las heridas sufridas en la explosión de su departamento en Monteagudo al 100.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Explosión en Monteagudo: murió el hombre de 55 años internado. 

La explosión del edificio de Monteagudo al 100 dejó su primera víctima fatal. Jonathan Stisman, un médico de 43 años, falleció este miércoles tras no poder superar las graves lesiones provocadas por el siniestro.

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Jonathan Stisman, de 43 años, murió este miércoles como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras la explosión registrada en su departamento del edificio ubicado en Monteagudo al 100.

El médico permanecía internado en el Centro de Salud, donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que afectaban el 80% de su cuerpo.

Stisman había sufrido heridas de extrema gravedad durante la explosión ocurrida en un departamento del tercer piso del edificio. Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde permaneció internado con asistencia mecánica respiratoria hasta que se confirmó su fallecimiento.

El siniestro ocurrió el lunes por la mañana y, según las primeras pericias realizadas por la División Bomberos de la Policía, la principal hipótesis apunta a que una fuga de gas habría provocado la explosión.

La potencia de la explosión provocó el derrumbe completo de la pared que dividía los departamentos 12 y 13 del tercer piso, además de generar importantes daños en la estructura del edificio.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron los pasillos y las escaleras cubiertos de escombros. A su vez, un incendio continuaba activo en uno de los dormitorios del departamento afectado, por lo que los bomberos debieron controlar las llamas antes de avanzar con el operativo de evacuación.

Tras la muerte de Stisman, la investigación continúa para determinar con exactitud las causas de la explosión y establecer si existieron fallas vinculadas a las condiciones de seguridad del edificio.

A la espera de los resultados de las pericias, el inmueble continúa cerrado preventivamente. De todos modos, las autoridades habilitaron ingresos puntuales y bajo supervisión para que algunos vecinos pudieran recuperar elementos indispensables de sus viviendas.

Los investigadores también revisan si el edificio contaba con la documentación correspondiente, incluido el Certificado de Final de Obra, mientras continúan las pericias por la explosión. El acceso al tercer piso sigue restringido por seguridad.

Más de 60 personas fueron evacuadas

Tras el estallido, 63 vecinos debieron ser evacuados de forma preventiva. La tarea de los equipos de emergencia fue especialmente compleja porque muchos de los habitantes del edificio eran adultos mayores, por lo que requirieron ayuda personalizada para salir de sus departamentos.

La explosión también provocó la rotura de un caño de agua, lo que generó una inundación en la escalera principal del edificio y complicó aún más las tareas de emergencia.

El operativo sanitario atendió a ocho personas afectadas por el siniestro. De ese grupo, cuatro fueron derivadas al Hospital Centro de Salud para recibir una atención especializada debido a la gravedad de sus cuadros.

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