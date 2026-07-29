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29 de julio de 2026 - 18:46
Sociedad

Rescataron a 120 personas atrapadas por la nieve en Catamarca

El Gobierno de Catamarca confirmó este miércoles que fueron rescatadas 120 personas que habían quedado varadas en el camino al Balcón del Pissis.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescataron a 120 personas atrapadas por la nieve en Catamarca.&nbsp;

Rescataron a 120 personas atrapadas por la nieve en Catamarca. 

Unos 120 turistas quedaron varados el lunes en el Balcón del Pissis, en Catamarca, luego de que una intensa tormenta de nieve sorprendiera a los grupos que realizaban una excursión. La presencia de viento blanco y la acumulación de hielo bloquearon el camino de alta montaña e impidieron el avance de más de 30 camionetas.

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Una fuerte tormenta de nieve dejó atrapados a unos 120 turistas que se encontraban de excursión en el Balcón del Pissis, Catamarca. Las condiciones extremas, con viento blanco y hielo sobre el camino de montaña, hicieron imposible continuar el recorrido y dejaron varados a más de 30 vehículos. Ante la situación, se activó un operativo para asistir y rescatar a los visitantes.

Los turistas habían comenzado la excursión durante la mañana junto a operadores turísticos de Tinogasta y Fiambalá, pero el clima cambió rápidamente. La intensidad de la tormenta dejó a varios grupos aislados en diferentes sectores del camino, lo que obligó a activar un operativo de asistencia.

La fuerte nevada y el hielo acumulado en el camino dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia, según consignó El Ancasti. Las complicaciones para llegar hasta la zona hicieron que algunos turistas permanecieran durante la noche dentro de sus vehículos, a la espera de una mejora climática que permitiera concretar el operativo de rescate.

Parte de los turistas logró ser evacuada luego del cierre del camino, pero el operativo se extendió durante toda la noche por la cantidad de vehículos involucrados y las complicaciones que generó la tormenta.

Para la mañana del miércoles, las autoridades planificaban reforzar las tareas con maquinaria vial con el objetivo de llegar a los últimos sectores donde todavía había visitantes aislados.

Ubicado en plena Cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el Balcón del Pissis es uno de los destinos más visitados de Catamarca. El lugar se destaca por sus paisajes de alta montaña, pero durante la temporada invernal las autoridades suelen restringir el acceso cuando las condiciones climáticas representan un riesgo.

Cómo fue el operativo de rescate de los turistas

El rescate requirió la intervención de múltiples equipos de emergencia y organismos de la provincia. Participaron la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Catamarca, los Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, la Policía provincial, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Fiambalá, prestadores turísticos y personal de la empresa minera Zijin, con presencia operativa en el área.

Para organizar el operativo, los equipos de rescate montaron una base de operaciones de emergencia en el inicio del camino. Desde allí coordinaron las tareas de asistencia y, en el primer tramo del operativo, localizaron varias camionetas atrapadas entre los kilómetros 8 y 15. Sus ocupantes fueron trasladados a pie hacia sectores donde podían recibir ayuda.

Durante la noche del martes, las tareas de rescate continuaban para asistir a un segundo grupo de turistas que seguía aislado entre los kilómetros 20 y 25 del camino. Ante las dificultades climáticas, los equipos analizaban llevarlos hasta las instalaciones de Zijin, el lugar seguro más próximo para brindarles asistencia.

Desde la empresa minera pidieron que los equipos de emergencia y los vehículos afectados al operativo mantuvieran sus posiciones asignadas. La medida buscó evitar que nuevos ingresos complicaran las condiciones del camino, interfirieran con las tareas de la maquinaria vial o dificultaran el rescate de los turistas.

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