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23 de julio de 2026 - 10:22
País.

Catamarca: rescataron a mineros que estuvieron 3 días bajo la nieve

Los cuatro trabajadores permanecieron más de 72 horas aislados a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, soportando temperaturas de hasta 27 grados bajo cero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dramático rescate de cuatro mineros en Catamarca.

El dramático rescate de cuatro mineros en Catamarca.

Cuatro mineros fueron encontrados y puestos a salvo con vida luego de haber pasado más de 72 horas incomunicados y sin poder salir en la puna catamarqueña, afectados por un intenso temporal de nieve que golpeó de manera excepcional la región de la cordillera.

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Los operarios realizan sus labores en el campamento minero Tres Quebradas, situado a aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el área cordillerana de Fiambalá. De acuerdo con la información difundida, quedaron atrapados durante el temporal luego de que el vehículo en el que se trasladaban se quedara sin combustible en medio de la tormenta.

Detalles del temporal extremo que dejó aislados a los mineros

El incidente tuvo lugar en el área del Salar del Hombre Muerto, un sector donde las condiciones climáticas fueron extremas, con registros térmicos de hasta 27 grados bajo cero, una importante acumulación de nieve y ráfagas intensas de viento blanco que durante varios días dificultaron el ingreso y la circulación por vía terrestre.

En las primeras horas de la emergencia, los operarios permanecieron resguardados en el interior de la camioneta en la que se desplazaban.

No obstante, cuando el vehículo comenzó a quedar cubierto casi por completo por la nieve acumulada, optaron por abandonarlo, encendieron una fogata y emprendieron una caminata con el objetivo de encontrar señal mediante un teléfono satelital, aunque el dispositivo contaba con una carga de batería limitada.

Después de más de 48 horas de un operativo de búsqueda intenso, durante la mañana del miércoles los equipos de rescate lograron ubicar el vehículo en el que se encontraban protegidos dos de los operarios. Poco tiempo más tarde, también pudieron dar con los otros dos trabajadores, quienes se habían alejado del lugar con la intención de encontrar cobertura y enviar su posición.

El rescate tras más de dos días de búsqueda

“Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, afirmó Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), al referirse al desenlace del operativo.

En relación con la condición médica de los operarios, Molina señaló: “Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien”, al destacar que, pese a la situación atravesada, permanecían conscientes y fuera de peligro.

Tras ser encontrados, los cuatro trabajadores fueron derivados al hospital de Antofagasta de la Sierra, donde ingresaron con síntomas compatibles con hipotermia. Además, uno de ellos presentaba signos iniciales de congelamiento cuando fue rescatado. De todos modos, el parte médico indicó que los cuatro continúan con una evolución favorable.

El procedimiento destinado a encontrar y asistir a los trabajadores involucró a alrededor de 60 personas, entre integrantes de fuerzas de seguridad, representantes de organismos provinciales, empleados de Vialidad, colaboradores de compañías privadas y habitantes del área. Para llevar adelante las tareas se utilizaron distintos recursos, entre ellos cinco máquinas topadoras, diez vehículos tipo camioneta y una ambulancia.

Según explicó Molina, la participación de personas que conocían en profundidad la región fue fundamental durante la búsqueda, ya que contaban con experiencia sobre las características del terreno y tenían referencias sobre sectores donde podían existir lugares de resguardo, un factor determinante para lograr encontrar a los cuatro mineros.

De manera simultánea, las tareas desplegadas por los equipos de emergencia también hicieron posible la asistencia y evacuación de otras 23 personas que habían quedado aisladas en Antofagasta de la Sierra, entre ellas visitantes y empleados vinculados a la actividad minera, como consecuencia del temporal que interrumpió la circulación y detuvo las operaciones en distintos sectores de la zona cordillerana.

La emergencia continúa: caminos bloqueados y más personas afectadas

El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, describió el fenómeno climático como un “hecho extraordinario” y explicó que la magnitud de la situación llevó a concentrar los esfuerzos en el uso de maquinaria pesada, debido a que numerosos accesos y caminos quedaron totalmente bloqueados e imposibles de transitar.

El escenario de emergencia también involucra a habitantes de zonas rurales y productores dedicados a la ganadería de los parajes Antofalla, Las Quinuas y La Aguadita, donde la intensa presencia de nieve generó dificultades tanto para las personas que viven en esos sectores como para los animales.

Por último, el Municipio volvió a solicitar a la población que evite transitar, sin excepción, por la Ruta Provincial 43 y por los caminos internos de la zona. Las autoridades advirtieron que estas vías permanecen inutilizables debido a la gran cantidad de nieve acumulada y a las condiciones meteorológicas adversas.

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