Terremotos en Venezuela: Argentina mandó rescatistas y perros

El Gobierno argentino envió brigadistas, perros entrenados y equipamiento especializado a Venezuela para colaborar en la búsqueda y el rescate de personas afectadas por los dos terremotos que dejaron, según el balance informado, al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

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El primer equipo de asistencia partió en un avión Embraer de la Fuerza Aérea Argentina y se dirige a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua, a unas dos horas de Caracas.

El operativo está coordinado por el Ministerio de Defensa y la Cancillería argentina. La misión cuenta con capacidad para intervenir en escenarios de catástrofe y estructuras colapsadas.

Venezuela hoy.

Brigadistas y perros especializados en rescate a Venezuela

Según fuentes oficiales, el primer contingente está integrado por 24 brigadistas y cuatro perros entrenados para localizar personas entre los escombros.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que el equipo dispone de binomios caninos conformados por perros y guías especializados, además de herramientas para realizar búsquedas y retirar materiales en estructuras derrumbadas.

El comandante del Conjunto de Protección Civil en Emergencias, coronel Miguel Ángel Wissinger, indicó que el grupo está compuesto por 26 personas y cuatro binomios caninos. “Tratamos de buscar sobrevivientes y vamos a auxiliar a la gente que la está pasando muy mal”, expresó.

Los especialistas llevan herramientas y equipos especiales para apartar escombros en aquellos lugares donde los perros detecten la posible presencia de sobrevivientes.

El viaje hacia Venezuela

El tiempo estimado de viaje hacia la Base Aérea El Libertador es de entre siete y ocho horas. Antes de la partida, el ministro de Defensa, Carlos Presti, saludó a los brigadistas en la Base Aérea El Palomar y brindó detalles sobre la misión.

“Estamos desplegando esta primera respuesta que ya en diez horas va a estar dando una mano a tanta gente que lo está necesitando”, señaló. El ministro destacó que entre los integrantes del operativo viajan oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas.

Preparan una segunda etapa de asistencia

Las autoridades aclararon que este primer envío podría ser seguido por otros contingentes con más personal y equipamiento. Entre los recursos que podrían ser enviados se encuentran dos plantas potabilizadoras para distribuir agua a granel y en sachets entre la población afectada.

También se analiza el traslado de un equipo sanitario integrado por médicos emergentólogos, traumatólogos, enfermeros y asistentes, de acuerdo con las necesidades que sean informadas desde Venezuela. El dispositivo contempla además apoyo veterinario para los perros de búsqueda y especialistas en sismos y catástrofes.

Más aviones, carpas y materiales

El Gobierno prevé enviar más aeronaves para trasladar personal y materiales. Entre ellas se mencionaron otro avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

La asistencia humanitaria también incluirá 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado destinados a las personas afectadas por el desastre.

Wissinger remarcó que los brigadistas argentinos están preparados para trabajar junto con equipos de otros países que participan de las tareas de búsqueda. “Con que nosotros salvemos una vida, es exitoso el operativo”, afirmó.