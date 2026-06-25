Desde la cárcel, Nicolás Maduro envió un mensaje por los terremotos en Venezuela

El mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel por los terremotos en Venezuela.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en un establecimiento penitenciario de Nueva York tras su arresto el pasado 3 de enero , difundió un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a la población de Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país durante la jornada del miércoles.

El mensaje de Nicolás Maduro a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país.

“ Pueblo amado de Venezuela : ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria , Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada , por los heridos , por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción ”, introdujo en el texto.

A su vez, puntualizó: “Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños , a sus abuelos , a sus enfermos , y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate , PNB , FANB , protección civil , médicos , bomberos , trabajadores y voluntarios ”.

Al cierre del mensaje, Maduro agregó: “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.

El mensaje de Nicolás Maduro hacia el pueblo venezolano tras los terremotos.

Aumenta la cifra de víctimas por los terremotos en Venezuela

Al menos 164 personas fallecieron y 971 sufrieron heridas en Venezuela tras el impacto de dos fuertes terremotos consecutivos que sacudieron el territorio, según informó este jueves por la mañana la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

Los movimientos sísmicos provocaron el derrumbe de edificios, la suspensión de operaciones en el principal aeropuerto nacional y la evacuación masiva de habitantes de Caracas, que salieron a las calles en medio del pánico. En ese contexto, las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría seguir en aumento.

El estado de La Guaira, en el norte del país, fue señalado por Delcy Rodríguez como una auténtica “zona de desastre”, al tratarse del sector más golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche.

Los terremotos más devastadores de Venezuela.

Estos terremotos, considerados entre los más intensos que han afectado a Venezuela en más de un siglo, tuvieron un amplio alcance y generaron evacuaciones de edificios incluso en zonas distantes como la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de Caracas, la capital venezolana.

Delcy Rodríguez anunció la declaración del estado de emergencia en un mensaje dirigido al país durante la noche del miércoles, en el que informó que los sismos provocaron daños en distintas regiones del territorio nacional. Además, convocó al personal de salud a presentarse en los hospitales para colaborar en la atención de los heridos.

Delcy Rodríguez.

“Hay decenas de edificios colapsados”, señaló la mandataria, al tiempo que destacó las “intensas y complejas tareas de rescate para intentar salvar vidas”.