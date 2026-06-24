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24 de junio de 2026 - 21:01
Mundo.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela

Dos terremotos se sintieron con fuerza en Caracas y otras regiones de Venezuela. Se reportaron daños estructurales, cortes de luz y escenas de pánico.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venezuelafue sacudida por dos fuertes terremotos

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos

Venezuelafue sacudida por dos fuertes terremotos

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos

Un terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas.

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El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas) y se registró a las 22:04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense. El segundo, de 7,5 de intensidad, ocurrió 39 segundos después (22:05 GMT) en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.Daños y evacuaciones en Caracas

El movimiento telúrico sorprendió a miles de personas dentro de sus viviendas y edificios. En distintos sectores de Caracas, los vecinos salieron a las calles por temor a posibles derrumbes y nuevas réplicas. Videos e imágenes difundidos tras el terremoto mostraron fachadas dañadas, vidrios rotos y grietas en estructuras residenciales.

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos
Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos

“Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967. El edificio se movía. La Policía me ayudó a bajar porque no podía”, relató María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas. En algunas zonas de la capital se registraron cortes de electricidad e interrupciones en el servicio de internet inmediatamente después del sismo.

Equipos de emergencia desplegados en Venezuela

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Las autoridades venezolanas informaron que los organismos de seguridad y rescate fueron movilizados hacia los sectores con mayores reportes de daños. Las primeras evaluaciones apuntaron a afectaciones estructurales en diferentes puntos de Caracas, especialmente en sectores del este de la ciudad.

Los equipos especializados comenzaron a revisar edificios, viviendas y otras estructuras para determinar su estabilidad y establecer si existían riesgos para la población. También se realizaron evacuaciones preventivas mientras avanzaban las inspecciones y se mantenía la atención ante la posibilidad de réplicas.

Amenaza de tsunami en el Caribe

Luego del terremoto, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis emitió una advertencia para diferentes territorios del Caribe. La medida alcanzó a Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, además de Aruba, Curazao y Bonaire, ubicadas frente a la costa venezolana. Las autoridades solicitaron seguir únicamente las comunicaciones oficiales y evitar acercarse a las costas mientras se analizaba la evolución del fenómeno.

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El sismo también se sintió en Colombia

El terremoto no se limitó al territorio venezolano. Habitantes de distintas regiones de Colombia informaron movimientos leves, pero notorios, principalmente en ciudades cercanas a la frontera. La intensidad con la que fue percibido en diferentes puntos generó preocupación y llevó a muchas personas a abandonar preventivamente edificios y viviendas.

Una región con actividad sísmica

Venezuela se encuentra en una zona con actividad sísmica debido a su ubicación próxima al límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica. La interacción entre ambas estructuras genera movimientos frecuentes, principalmente en sectores atravesados por importantes sistemas de fallas. El país cuenta con antecedentes de terremotos de fuerte intensidad, entre ellos el ocurrido en Caracas en 1967 y el registrado frente a las costas del estado Sucre en agosto de 2018.

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