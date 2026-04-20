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20 de abril de 2026 - 08:10
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

El movimiento sacudió el norte de Japón y generó olas en la costa de Iwate. Autoridades ordenan evacuaciones y mantienen máxima alerta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta en Japon (1) (2)

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 impactó este lunes en el norte de Japón y activó una alerta de tsunami que obligó a evacuar amplias zonas costeras. El fenómeno ocurrió frente a la prefectura de Iwate, en aguas del océano Pacífico, y se sintió con intensidad incluso en Tokio, a varios kilómetros del epicentro.

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El sismo se registró a las 16:53 hora local y generó una inmediata reacción de la Agencia Meteorológica de Japón, que emitió advertencias por posibles olas de hasta tres metros. La población recibió instrucciones claras: abandonar áreas costeras y buscar refugio en zonas elevadas o edificios preparados para emergencias.

Minutos después del movimiento, una primera ola de tsunami alcanzó el puerto de Kuji, donde el nivel del mar subió unos 80 centímetros. Las autoridades advirtieron que el fenómeno continúa y que podrían registrarse nuevas olas en las próximas horas.

Embed - LIVE: NHK WORLD-JAPAN News

Evacuaciones masivas y advertencias oficiales

El sistema de alertas se extendió rápidamente a varias prefecturas del norte japonés. Iwate, Hokkaido, Aomori, Miyagi y Fukushima quedaron bajo advertencia ante la posibilidad de nuevos impactos en la costa.

Desde el gobierno nacional, el mensaje fue directo. Se pidió a la población mantenerse en lugares seguros y evitar regresar a zonas evacuadas hasta nuevo aviso. La advertencia incluyó la posibilidad de olas repetidas, una característica habitual en este tipo de eventos.

En paralelo, se activó un comité de crisis para evaluar la situación y coordinar la respuesta estatal. La primera ministra, Sanae Takaichi, encabezó las acciones y reiteró el pedido de evacuación preventiva en las áreas de riesgo.

Alerta en Japon

Impacto inicial y monitoreo constante

Durante los primeros minutos posteriores al sismo, no se reportaron daños visibles en puertos y zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, las autoridades mantuvieron un nivel alto de precaución ante el riesgo de ingreso de olas más grandes.

El gobierno también inició tareas para determinar posibles víctimas o daños materiales. Hasta el momento, no trascendieron cifras oficiales sobre heridos o fallecidos, aunque el monitoreo continúa en toda la región afectada.

El evento vuelve a poner en evidencia la exposición de Japón a este tipo de fenómenos. El país se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde se registra una gran cantidad de temblores cada año.

Alerta en Japon (1)

Un país marcado por los terremotos y el recuerdo de 2011

El movimiento reaviva el recuerdo del terremoto y tsunami de 2011, uno de los desastres más graves de la historia reciente. Aquel evento dejó miles de víctimas y provocó una crisis nuclear en Fukushima.

Además, persiste la preocupación por la Fosa de Nankai, una zona donde se prevé la posibilidad de un megaterremoto. Informes oficiales estiman que un evento de gran magnitud en ese sector podría causar daños masivos y un alto número de víctimas.

En los últimos años, las autoridades emitieron alertas especiales ante el riesgo creciente en esa región, lo que mantiene en estado de vigilancia permanente a los organismos de emergencia.

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