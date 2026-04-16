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16 de abril de 2026 - 10:40
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¿Cuándo es Pentecostés 2026?

Dicha festividad vuelve a ocupar un lugar central dentro del calendario cristiano: qué se conmemora, por qué cambia de fecha cada año y cuál es su significado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La festividad de Pentecostés se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026.

La festividad de Pentecostés se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026.

La festividad de Pentecostés se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario cristiano, ya que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cincuenta días después de la Pascua.

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La festividad de Pentecostés se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026.

Pentecostés no tiene una fecha fija. Su ubicación en el calendario depende directamente de la Pascua, lo que hace que cada año se celebre en un día distinto, siempre entre mayo y junio. En 2026, al caer la Pascua en abril, la celebración se traslada hacia fines de mayo.

Pentecostés no tiene una fecha fija. Su ubicación en el calendario depende directamente de la Pascua.

¿Qué simboliza la festividad de Pentecostés?

En la tradición cristiana, este día simboliza el nacimiento de la Iglesia. Según los relatos bíblicos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar en distintas lenguas, marcando el inicio de la expansión del cristianismo.

En la tradición cristiana, este día simboliza el nacimiento de la Iglesia.

En países de fuerte tradición religiosa, Pentecostés suele incluir celebraciones litúrgicas especiales. En algunos casos, incluso se extiende al lunes siguiente, conocido como “lunes de Pentecostés”, aunque no es feriado en todos los países.

Más allá de su carácter religioso, la fecha mantiene vigencia cultural y espiritual en distintas comunidades del mundo, donde continúa siendo un momento de encuentro, reflexión y celebración colectiva.

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