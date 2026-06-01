Entre Ríos: así es el pueblo tranquilo que combina termas, naturaleza e historia

En pleno litoral argentino , Villa Elisa se posiciona como uno de los destinos más atractivos , ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza sin tener que realizar largos trayectos en auto. Es un pueblo perfecto para una escapadas de fin de semana largo o incluso para interrumpir la rutina en cualquier época del año.

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Se trata de una localidad entrerriana con una experiencia completa que combina complejos termales y abundante entorno natural .

Villa Elisa se sitúa en la zona centro-este de la provincia de Entre Ríos , dentro del departamento Colón . Su emplazamiento es privilegiado sobre la Autovía Nacional 14 , a la altura del kilómetro 155 , a unos 15 kilómetros del río Uruguay y aproximadamente a 32 kilómetros de Colón .

Gracias a esta ubicación, se transforma en un punto estratégico para recorrer otros atractivos del área , como el cercano Parque Nacional El Palmar , ubicado a unos 50 kilómetros y reconocido por sus extensos palmares y los paisajes característicos del litoral argentino .

El palmar, entre ríos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Elisa, Entre Ríos?

El principal ícono turístico de Villa Elisa está representado por sus aguas termales. El complejo Termas Villa Elisa, que se extiende a lo largo de 41 hectáreas, se ubica entre los centros termales más completos y destacados del país.

El predio dispone de 10 piscinas con diferentes temperaturas y funciones, junto con servicios de alojamiento, opciones gastronómicas, espacios de spa y diversas actividades recreativas. Además, el lugar ofrece amplias áreas verdes con sombra natural y un lago artificial de aproximadamente cuatro hectáreas.

Para quienes deseen incorporar un recorrido histórico a su visita, una de las paradas imprescindibles es la Estancia Museo El Porvenir.

Una escapada a Villa Elisa, la seductora Ciudad jardín de Entre Ríos.

Villa Elisa fue fundada en 1890 por inmigrantes provenientes de Suiza, Francia e Italia, y en esta antigua residencia del siglo XIX —que en su momento perteneció a Héctor de Elía, considerado el fundador de la ciudad— es posible realizar un recorrido por distintos espacios y conocer objetos, documentos y relatos que ayudan a reconstruir los orígenes de la localidad.

A su vez, las visitas guiadas ofrecen una mirada más profunda sobre la construcción de la identidad del pueblo a lo largo del tiempo. El museo puede visitarse de miércoles a lunes en el horario de 10 a 13 y de 17 a 20:30 horas, permaneciendo cerrado los días martes.

Si lo que se busca es un contacto directo con la naturaleza en su forma más auténtica, el Balneario Municipal El Rocha aparece como una opción ideal. Se encuentra a unos 9 kilómetros del casco céntrico, sobre la Ruta 130 a la altura del kilómetro 7, y cuenta con un arroyo de aguas de vertiente, de escasa profundidad, enmarcado por un entorno natural autóctono que invita a disfrutar la jornada sin apuro ni control del tiempo.

La ciudad de ensueño que pocos conocen y se dedica al bienestar de sus visitantes.

El predio permanece habilitado de 8:00 a 24:00 horas durante la temporada comprendida entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

Cómo llegar a Villa Elisa, Entre Ríos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demanda cerca de cuatro horas de recorrido, utilizando la Ruta Nacional 14. Se trata de un desplazamiento directo y sencillo, conveniente para planificar una escapada sin mayores complicaciones logísticas.

En cuanto al transporte en micros de larga distancia, con salida desde la terminal de Retiro, es posible conseguir boletos desde aproximadamente 30.000 pesos.

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Con alternativas que integran descanso, patrimonio histórico y contacto con el aire libre, Villa Elisa se posiciona como una opción de escapada relativamente cercana, pero con la sensación de un viaje más extenso: un punto intermedio que muchos habitantes del área metropolitana buscan cuando necesitan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado.