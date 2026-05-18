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18 de mayo de 2026 - 17:30
País.

Argentina y un rincón escondido de San Juan ideal para observar las estrellas

En medio de la naturaleza y lejos de las grandes ciudades, este destino ofrece cielos despejados y noches perfectas para la observación astronómica.

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Por  viajes Todo Jujuy
Al planificar un viaje, Argentina ofrece una enorme variedad de destinos.

Al planificar un viaje, Argentina ofrece una enorme variedad de destinos.

Al planificar un viaje, Argentina ofrece una enorme variedad de destinos capaces de competir con los de cualquier parte del mundo. Desde imponentes cordones montañosos hasta extensas playas, el país reúne una gran cantidad de lugares que se destacan por sus paisajes impactantes y su gastronomía, que es elegido por muchos turistas para sus escapadas.

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Uno de estos sitios es Albardón, una pequeña localidad que reúne pasado histórico, entorno natural y uno de los cielos más despejados del país. Las propuestas vinculadas a la observación astronómica y el contacto con la naturaleza hacen de este pueblo uno de los rincones más llamativos de la provincia de San Juan, aunque todavía no sea ampliamente conocido.

Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Además, se trata de un destino de fácil acceso, tanto en vehículo particular como mediante transporte público. Sus paisajes de gran belleza se combinan con la calidez y buena predisposición de sus habitantes. A esto se suma una oferta gastronómica que también forma parte de las experiencias turísticas que se pueden realizar en la zona.

Dónde queda Albardón

El Departamento Albardón está ubicado en el sector norte del Valle de Tulum, dentro de la provincia de San Juan. A su vez, se trata de una zona enmarcada por las sierras de Villicú y Pie de Palo, y se sitúa en las cercanías del río San Juan.

El departamento de Albardón se encuentra al norte del Valle del Tulúm, dentro de la provincia de San Juan.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Albardón?

El Albardón propone una amplia gama de experiencias para los visitantes:

  • Turismo astronómico: en un entorno natural conocido como “Campo de Estrellas”, se realizan propuestas nocturnas guiadas por expertos, que combinan la observación del cielo profundo con narraciones vinculadas a la cosmovisión local. La experiencia se completa con degustaciones de vinos de la región y platos típicos de la gastronomía autóctona.
Albardón ofrece una gran variedad de actividades para hacer.
  • Propuestas durante el día: los visitantes pueden elegir el denominado Bici Tour, una alternativa ideal para recorrer pasajes y calles tradicionales mientras se conocen relatos y leyendas que forman parte de la identidad del departamento. Quienes prefieran caminar pueden optar por recorridos peatonales por el centro histórico, donde cada rincón guarda historias y secretos del pasado.
  • Recorrido fotográfico: esta excursión de aproximadamente tres horas comienza en la bodega El Milagro, con una degustación incluida, continúa por la Capilla de la Virgen de la Carrodilla y se dirige luego hacia los cerros multicolores de La Laja. Cada parada ofrece una imagen perfecta para registrar, y el cierre de la experiencia incluye café acompañado de semitas artesanales.
El pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros.
  • Cactario local: esta propuesta de carácter más singular presenta distintas especies de cactus, tanto nativas como introducidas, acompañadas por explicaciones sobre su procedencia y características. A esta experiencia se agregan otras iniciativas del lugar, como el ecosistema denominado Cinco Elementos, el taller “Creando Tramas”, el recorrido conocido como Ruta de la Piedra y el área de bioconstrucción Indias Blancas.
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Cómo llegar a Albardón

Acceder a Albardón desde la ciudad de San Juan resulta sencillo y de corta duración. En auto particular, el recorrido se realiza en menos de media hora gracias a rutas en buen estado y de fácil tránsito.

Además, existen alternativas de transporte público y excursiones organizadas que salen diariamente desde la capital provincial. Una vez dentro del departamento, la red vial está correctamente señalizada, lo que facilita el desplazamiento entre bodegas, circuitos naturales y espacios culturales sin mayores complicaciones.

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