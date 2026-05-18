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18 de mayo de 2026 - 07:08
Policiales.

El Carmen: el desesperado pedido de un padre que busca testigos para esclarecer la muerte de su hijo

La muerte de Fernando Paredes, un joven de 20 años de El Carmen, generó conmoción y un fuerte pedido de justicia por parte de su familia.

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Accidente en El Carmen.

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De acuerdo al relato de sus familiares, Fernando volvía de visitar a su madre cuando circulaba en bicicleta y fue embestido desde atrás por una motocicleta. Siempre según esa versión, en el rodado viajaban un hombre, su pareja y una hija. Tras el impacto, el joven sufrió una hemorragia cerebral, fue asistido primero en el hospital local y luego derivado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde finalmente falleció.

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Accidente en El Carmen.

Accidente en El Carmen.

La familia pide que aparezcan testigos

En diálogo con Canal 4, su padre Ariel expresó el dolor que atraviesan y el pedido central que hoy sostiene la familia. “Testigos más que nada, y bueno, que se haga justicia, porque no quiero que quede una muerte”, dijo.

El hombre también remarcó que Fernando era su único hijo y que no quiere que el caso quede sin respuestas. “No quiero que eso quede así”, expresó conmovido.

Cómo recuerdan a Fernando

fernando paredes (1)
Justicia por Fernando Paredes.

Justicia por Fernando Paredes.

Durante la entrevista, Ariel habló del perfil de su hijo y de la vida que llevaba antes del siniestro. Contó que estaba estudiando, que se dedicaba al fútbol y que era un chico sano, muy querido por quienes lo conocían.

“Le gustaba ayudar a la gente”, dijo su padre. También lo describió como una persona buena, sin maldad y siempre predispuesta a salir adelante. “Era un buen chico, no tenía nada de maldad y siempre tiraba para adelante”, recordó.

Cómo aportar información

La familia Paredes pide a cualquier persona que haya visto el accidente o tenga algún dato que pueda ayudar a comunicarse al 3884674622, contacto de Ariel.

Buscan testigos, registros de cámaras de seguridad o cualquier información que permita reconstruir qué pasó aquella noche en el acceso norte de El Carmen y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Embed - ARIEL PAREDES, SU HIJO MURIO EN UN ACCIDENTE

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