El Carmen: el desesperado pedido de un padre que busca testigos para esclarecer la muerte de su hijo

La familia de Fernando Paredes, el joven de 20 años que murió tras un siniestro vial en El Carmen , pidió la colaboración de testigos y vecinos para reconstruir con mayor precisión lo que ocurrió aquella noche en el acceso a la ciudad, en la zona de la imagen de la Virgen del Carmen.

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De acuerdo al relato de sus familiares, Fernando volvía de visitar a su madre cuando circulaba en bicicleta y fue embestido desde atrás por una motocicleta. Siempre según esa versión, en el rodado viajaban un hombre, su pareja y una hija. Tras el impacto, el joven sufrió una hemorragia cerebral, fue asistido primero en el hospital local y luego derivado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde finalmente falleció.

En diálogo con Canal 4, su padre Ariel expresó el dolor que atraviesan y el pedido central que hoy sostiene la familia. “Testigos más que nada, y bueno, que se haga justicia, porque no quiero que quede una muerte”, dijo.

El hombre también remarcó que Fernando era su único hijo y que no quiere que el caso quede sin respuestas. “No quiero que eso quede así”, expresó conmovido.

Cómo recuerdan a Fernando

fernando paredes (1) Justicia por Fernando Paredes.

Durante la entrevista, Ariel habló del perfil de su hijo y de la vida que llevaba antes del siniestro. Contó que estaba estudiando, que se dedicaba al fútbol y que era un chico sano, muy querido por quienes lo conocían.

“Le gustaba ayudar a la gente”, dijo su padre. También lo describió como una persona buena, sin maldad y siempre predispuesta a salir adelante. “Era un buen chico, no tenía nada de maldad y siempre tiraba para adelante”, recordó.

Cómo aportar información

La familia Paredes pide a cualquier persona que haya visto el accidente o tenga algún dato que pueda ayudar a comunicarse al 3884674622, contacto de Ariel.

Buscan testigos, registros de cámaras de seguridad o cualquier información que permita reconstruir qué pasó aquella noche en el acceso norte de El Carmen y avanzar en el esclarecimiento del caso.