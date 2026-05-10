Accidentes fatales en Jujuy: "Tenemos un denominador común que son las altas velocidades y el uso del celular"

El fiscal Alejandro Maldonado se refirió a los graves accidentes de tránsito registrados en los últimos días en Jujuy , jornadas marcadas por hechos trágicos que dejaron personas fallecidas y una mujer que sufrió la amputación de una pierna.

Jujuy. Un ciclista murió atropellado en El Carmen y el conductor del auto huyó

En diálogo con TodoJujuy.com el funcionario judicial remarcó que detrás de estos episodios aparece un patrón que se repite y que vuelve a encender la alarma sobre la conducta de muchos conductores en la provincia.

Maldonado fue contundente al describir lo que observa en las investigaciones de estos casos. “El denominador común, las altas velocidades y el uso por parte de los conductores del celular presenta estos hechos que hoy estamos viendo”, expresó.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

choque Ruta 66 Accidentes fatales en Jujuy: choque en ruta 66.

Dos personas murieron y un hombre resultó gravemente herido tras un fuerte choque ocurrido pasadas las 9 de la mañana de este viernes sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó que las víctimas fatales son el conductor y la acompañante del auto, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con la información confirmada por el fiscal Alejandro Maldonado, el conductor y una mujer que era acompañante en el auto, fallecieron como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, el conductor de la camioneta sufrió heridas graves y fue derivado al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Mientras que, las hijas de la pareja fallecida que también circulaban en el automóvil, fueron atendidas por personal del SAME y luego derivadas al hospital.

La camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

Embed - FISCAL ALEJANDRO MALDONADO - Confirmó cómo ocurrió el choque frontal en Ruta 66

Un ciclista murió atropellado en El Carmen y el conductor del auto huyó

Un ciclista murió este viernes por la mañana tras ser atropellado en la Ruta Provincial 48, en la zona de Finca Nación, en El Carmen. Según la información inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando la víctima circulaba en bicicleta y fue embestida por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Como consecuencia del impacto, el hombre murió en el lugar. Desde ese momento, el tránsito quedó totalmente interrumpido sobre la Ruta 48, por lo que no se podía circular entre El Carmen y Perico en ambos sentidos.

accidente en el carmen El accidente sucedió alrededor de las 5, cuando un ciclista se movilizaba por ruta 48 y fue atropellado por un desconocido que luego se dio a la fuga.

Según la información recabada, el ayudante del fiscal zonal autorizó el levantamiento del cuerpo, por lo que se espera que el tránsito sea restablecido en los próximos minutos. Mientras tanto, continúan las actuaciones para identificar al vehículo involucrado y establecer las circunstancias del siniestro.

El accidente sucedió alrededor de las 5, cuando un ciclista se movilizaba por ruta 48 y fue atropellado por un desconocido que luego se dio a la fuga.

El dato central de la investigación es que el conductor que atropelló al ciclista escapó del lugar. Por ese motivo, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido del vehículo y avanzar con la identificación de la persona involucrada.

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

Durante el mediodía del jueves 7 de mayo, un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara a una mujer que estaba en la zona de una parada de colectivos.

Según informó sobre el caso el fiscal Alejandro Maldonado, tras el hecho, la mujer de 21 años fue derivada al Hospital Pablo Soria donde le amputaron una de las piernas. “Tiene la otra pierna también comprometida”, manifestó el funcionario sobre el estado de salud de la joven involucrada.

Sobre el conductor, el fiscal indicó que se trata de un hombre de 73 años, que transitaba a altísima velocidad mientras salía de una curva sobre Ruta Provincial 1. No se descarta que haya estado usando el celular porque se encontró el celular en el momento del peritaje.

Seguido, el fiscal agregó que "el denominador común en los siniestros son la alta velocidad y el uso de celulares por parte de los conductores".