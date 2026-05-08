Un ciclista murió atropellado en El Carmen y el conductor del auto huyó

Accidente fatal en ruta 48 finca Nación El Carmen El accidente sucedió alrededor de las 5, cuando un ciclista se movilizaba por ruta 48 y fue atropellado por un desconocido que luego se dio a la fuga.

Un ciclista murió este viernes por la mañana tras ser atropellado en la Ruta Provincial 48, en la zona de Finca Nación, en El Carmen. Según la información inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando la víctima circulaba en bicicleta y fue embestida por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Como consecuencia del impacto, el hombre murió en el lugar. Desde ese momento, el tránsito quedó totalmente interrumpido sobre la Ruta 48, por lo que no se podía circular entre El Carmen y Perico en ambos sentidos.

Según la información recabada, el ayudante del fiscal zonal autorizó el levantamiento del cuerpo, por lo que se espera que el tránsito sea restablecido en los próximos minutos. Mientras tanto, continúan las actuaciones para identificar al vehículo involucrado y establecer las circunstancias del siniestro.

accidente en el carmen El accidente sucedió alrededor de las 5, cuando un ciclista se movilizaba por ruta 48 y fue atropellado por un desconocido que luego se dio a la fuga.

Buscan al conductor que protagonizó un accidente fatal en El Carmen El dato central de la investigación es que el conductor que atropelló al ciclista escapó del lugar. Por ese motivo, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido del vehículo y avanzar con la identificación de la persona involucrada.

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