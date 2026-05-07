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7 de mayo de 2026 - 13:42
Policiales.

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

El auto sobrepasó el guardarraíl y terminó sobre la parte peatonal de Ruta Provincial 1, cerca de una parada de colectivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
vuelco - accidente en Palpalá

Un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá, luego de que el conductor aparentemente se quedara dormido, perdiera el control del vehículo y chocara a una mujer que estaba en la zona de una parada de colectivos.

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La víctima recibió heridas y fue trasladada al Hospital Pablo Soria, mientras que el conductor también habría sido derivado al hospital.

Volcó y terminó sobre la parte peatonal

El siniestro ocurrió pasado el mediodía de este jueves 7 de mayo sobre Ruta Provincial 1, en inmediaciones de la ciudad de Palpalá. Según la información preliminar, el vehículo sobrepasó el guardarraíl y quedó sobre la parte peatonal de la ruta.

En el lugar trabajaron Bomberos y personal de la Policía de la Provincia.

accidente Palpalá

Una mujer fue trasladada al hospital

Aparentemente, el conductor se habría dormido y perdió el control del auto hasta llegar a la zona de una parada de colectivos, donde se encontraba una mujer que resultó herida.

La víctima fue trasladada al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Además, el conductor del auto también habría sido llevado al hospital.

vuelco y choque en Palpalá

Tránsito interrumpido

Por el accidente, el tránsito en sentido sur-norte permanecía cortado hasta que se realizara el remolque del vehículo.

Embed - Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

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