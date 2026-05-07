Un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá, luego de que el conductor aparentemente se quedara dormido, perdiera el control del vehículo y chocara a una mujer que estaba en la zona de una parada de colectivos.
La víctima recibió heridas y fue trasladada al Hospital Pablo Soria, mientras que el conductor también habría sido derivado al hospital.
Volcó y terminó sobre la parte peatonal
El siniestro ocurrió pasado el mediodía de este jueves 7 de mayo sobre Ruta Provincial 1, en inmediaciones de la ciudad de Palpalá. Según la información preliminar, el vehículo sobrepasó el guardarraíl y quedó sobre la parte peatonal de la ruta.
En el lugar trabajaron Bomberos y personal de la Policía de la Provincia.
Una mujer fue trasladada al hospital
Aparentemente, el conductor se habría dormido y perdió el control del auto hasta llegar a la zona de una parada de colectivos, donde se encontraba una mujer que resultó herida.
La víctima fue trasladada al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Además, el conductor del auto también habría sido llevado al hospital.
vuelco y choque en Palpalá
Tránsito interrumpido
Por el accidente, el tránsito en sentido sur-norte permanecía cortado hasta que se realizara el remolque del vehículo.
Embed - Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.