Palpalá: violó la perimetral y terminó detenido por ir a la casa de su ex pareja

Un hombre de 30 años quedó detenido durante la madrugada en el barrio Antártida Argentina de Palpalá luego de incumplir una medida de restricción perimetral y presentarse en la vivienda de su ex pareja. El episodio se registró cerca de las 00:30, en un domicilio que contaba con custodia policial por disposición judicial.

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De acuerdo a la información oficial, un efectivo de la Seccional 51 realizaba tareas de vigilancia en el lugar con el objetivo de resguardar la integridad de la mujer. En ese contexto, el agresor arribó de manera intempestiva y comenzó a generar disturbios en la vía pública.

El sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad. Según se indicó, gritaba y exigía la entrega de herramientas, mientras mantenía una comunicación telefónica activa con su actual pareja, a quien le pedía que registrara lo que ocurría.

Frente a la situación, el efectivo que se encontraba de consigna adoptó una estrategia para evitar una escalada del conflicto . El uniformado simuló acceder al pedido del hombre con el fin de acercarse sin generar sospechas.

En ese momento, el agente ejecutó una maniobra rápida que permitió reducir al individuo sin que este pudiera reaccionar. La intervención se concretó en pocos segundos y evitó que la situación avanzara hacia un escenario de mayor riesgo.

Tras la reducción, el policía solicitó apoyo inmediato. Minutos después, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y de Infantería llegó al lugar para reforzar el operativo.

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Traslado y situación judicial

El detenido fue trasladado a la Seccional 47, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que registraba un pedido activo de comparendo.

La medida había sido emitida por el Juzgado de Violencia de Género, en el marco de una causa previa vinculada a la misma víctima. La presencia del hombre en el domicilio implicó una violación directa de las restricciones vigentes.

Por este motivo, se avanzó con las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la autoridad judicial competente para definir los pasos a seguir en la causa.