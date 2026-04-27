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27 de abril de 2026 - 17:57
Jujuy.

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara

Dos autos chocaron de frente a la altura del Cerro San Benito, en la localidad de Maimará. Levantaron el corte luego de trabajar en la zona.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Según la información difundida, el tránsito ya está habilitado, luego del trabajo de la Policía, SAME, Seguridad Vial y Criminalística.

Choque en Maimará

Corte en Maimará ruta 9

Recomendaciones para los conductores

Quienes deban circular por Ruta Nacional 9, entre Maimará y Tilcara, deben hacerlo con precaución, especialmente en el sector del Cerro San Benito.

También se recomienda prever demoras, respetar las indicaciones del personal policial y evitar maniobras imprudentes mientras continúan las tareas en el lugar del hecho vial.

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