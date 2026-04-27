Atropellaron a un chico de 14 años en el parque San Martín: tuvo un fuerte golpe

El hecho se produjo esta mañana, alrededor de las 8:12 en la Avenida España del Parque San Martín , a la altura del pasaje Lerma, según informó el personal de monitoreo.

De acuerdo a los primeros datos, el conductor de un vehículo circulaba por la avenida en sentido sur a norte cuando, al llegar a la intersección mencionada, no advirtió la presencia de un menor de 14 años que cruzaba la calzada.

Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió un traumatismo en el tobillo izquierdo y fue asistido tras el hecho.

Embed - LORENA CHOQUE - Prensa de la Policía - Atropellaron a un chico de 14 años en el parque San Martín

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras lo ocurrido, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación del caso.

Entre ellas, se ordenó la realización de un informe ambiental, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la práctica de un test de alcoholemia al conductor, que le dió negativo, y el secuestro preventivo del vehículo involucrado.

Investigación en curso

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades. Mientras tanto, se recomienda a conductores y peatones extremar las medidas de precaución en la vía pública para evitar este tipo de hechos.