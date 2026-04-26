domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 17:48
Jujuy.

Amenaza de tiroteo en Jujuy: entra en vigencia el nuevo régimen de uso de celulares en escuelas

Desde este lunes comenzará a regir la regulación del uso de celulares en las escuelas de Jujuy tras los carteles con amenaza por tiroteo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Amenaza de tiroteo en Jujuy: dede hoy rige el uso de celulares en las escuelas

Amenaza de tiroteo en Jujuy: dede hoy rige el uso de celulares en las escuelas

A partir de este lunes 27 de abril, comienza a regir en Jujuy una nueva resolución del Ministerio de Educación que regula el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas de todos los niveles. La medida surge tras las amenazas de tiroteos registradas días atrás en distintos establecimientos de la provincia.

Lee además
Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)
Jujuy.

En medio de las amenazas por tiroteo, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy
Allanamientos en Jujuy 
Jujuy.

En medio de las amenazas por tiroteo, investigan a un niño por llevar un arma a una escuela de Jujuy

La normativa fue confirmada hace días atrás a nuestro medio por la ministra Daniela Teseira, quien señaló que, si bien el documento se venía elaborando previamente, los hechos recientes aceleraron su implementación.

Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo
Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo

Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo

Una respuesta tras los hechos recientes

Las amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa llevaron a las autoridades a avanzar con mayor rapidez en la aplicación de esta regulación.

Según explicó la ministra, la situación planteó la necesidad de dar una respuesta inmediata: la resolución busca ordenar el uso de dispositivos dentro de las escuelas y reducir posibles riesgos asociados.

Cómo será el uso de celulares en las aulas

La medida no implica la prohibición total de los teléfonos, sino su regulación durante la jornada escolar. Los dispositivos deberán permanecer bajo resguardo de docentes o preceptores y solo serán utilizados cuando exista una actividad pedagógica previamente planificada.

Desde el Ministerio remarcaron que el celular continúa siendo considerado una herramienta educativa, por lo que su uso estará permitido en contextos específicos dentro del aula.

“En un principio estamos pensando que el docente va a retener los celulares a los alumnos o el preceptor en su efecto, y cuando se proceda a realizar algunas estrategias pedagógicas áulicas, se le va a proporcionar el elemento digital al alumno”, explicó la Ministra.

Alcance en todos los niveles educativos

La resolución abarca a los niveles inicial, primario y secundario, e incluye tanto a estudiantes como a docentes. Además, se aplicará en instituciones de gestión pública y privada en toda la provincia.

En el caso de los establecimientos privados, podrán complementarse las disposiciones con normativas internas acordes a cada comunidad educativa.

Rol de docentes y directivos

Dentro del esquema previsto, docentes y preceptores tendrán un papel central, ya que serán responsables de resguardar los dispositivos y habilitar su uso cuando corresponda.

Por su parte, los equipos directivos deberán acompañar la implementación de la medida y adaptarla a la dinámica de cada institución.

Nosotros no lo queremos sacar justamente porque queremos hacer las intervenciones pedagógicas ”, indicó la Ministra de Educación.

Participación de las familias

La resolución también contempla el rol de las familias, a quienes se les solicita acompañar el cumplimiento de la normativa desde el hogar.

Desde la cartera educativa señalaron que el compromiso de padres y tutores será clave para garantizar la efectividad de la medida y prevenir situaciones que afecten la convivencia escolar.

Prevención y uso responsable

Entre los objetivos principales de la normativa se encuentra la prevención de problemáticas vinculadas al uso indebido de la tecnología, como el bullying, el cyberbullying o el grooming.

En este sentido, la regulación busca establecer pautas claras que permitan aprovechar el celular como recurso pedagógico, al tiempo que se minimizan los riesgos dentro del ámbito escolar.

Implementación y adaptación

El Ministerio de Educación prevé acompañar la puesta en marcha con instancias de trabajo institucional en cada escuela, que incluirán espacios de lectura, análisis y adaptación de la normativa.

De esta manera, la medida no solo apunta a su aplicación formal, sino también a generar un proceso de comprensión y apropiación por parte de toda la comunidad educativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En medio de las amenazas por tiroteo, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

En medio de las amenazas por tiroteo, investigan a un niño por llevar un arma a una escuela de Jujuy

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Con útiles en la mano y sin mochilas: la decisión de una escuela de Abra Pampa por las amenazas de tiroteo

Lo que se lee ahora
 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Por  Federico Franco

Las más leídas

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores
Deportes.

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Amenaza de tiroteo en Jujuy: dede hoy rige el uso de celulares en las escuelas
Jujuy.

Amenaza de tiroteo en Jujuy: entra en vigencia el nuevo régimen de uso de celulares en escuelas

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra
País.

Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel