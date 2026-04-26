Amenaza de tiroteo en Jujuy: entra en vigencia el nuevo régimen de uso de celulares en escuelas

Amenaza de tiroteo en Jujuy: dede hoy rige el uso de celulares en las escuelas

A partir de este lunes 27 de abril, comienza a regir en Jujuy una nueva resolución del Ministerio de Educación que regula el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas de todos los niveles. La medida surge tras las amenazas de tiroteos registradas días atrás en distintos establecimientos de la provincia.

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La normativa fue confirmada hace días atrás a nuestro medio por la ministra Daniela Teseira, quien señaló que, si bien el documento se venía elaborando previamente, los hechos recientes aceleraron su implementación.

Las amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa llevaron a las autoridades a avanzar con mayor rapidez en la aplicación de esta regulación.

Según explicó la ministra, la situación planteó la necesidad de dar una respuesta inmediata: la resolución busca ordenar el uso de dispositivos dentro de las escuelas y reducir posibles riesgos asociados.

Cómo será el uso de celulares en las aulas

La medida no implica la prohibición total de los teléfonos, sino su regulación durante la jornada escolar. Los dispositivos deberán permanecer bajo resguardo de docentes o preceptores y solo serán utilizados cuando exista una actividad pedagógica previamente planificada.

Desde el Ministerio remarcaron que el celular continúa siendo considerado una herramienta educativa, por lo que su uso estará permitido en contextos específicos dentro del aula.

“En un principio estamos pensando que el docente va a retener los celulares a los alumnos o el preceptor en su efecto, y cuando se proceda a realizar algunas estrategias pedagógicas áulicas, se le va a proporcionar el elemento digital al alumno”, explicó la Ministra.

Alcance en todos los niveles educativos

La resolución abarca a los niveles inicial, primario y secundario, e incluye tanto a estudiantes como a docentes. Además, se aplicará en instituciones de gestión pública y privada en toda la provincia.

En el caso de los establecimientos privados, podrán complementarse las disposiciones con normativas internas acordes a cada comunidad educativa.

Rol de docentes y directivos

Dentro del esquema previsto, docentes y preceptores tendrán un papel central, ya que serán responsables de resguardar los dispositivos y habilitar su uso cuando corresponda.

Por su parte, los equipos directivos deberán acompañar la implementación de la medida y adaptarla a la dinámica de cada institución.

“Nosotros no lo queremos sacar justamente porque queremos hacer las intervenciones pedagógicas ”, indicó la Ministra de Educación.

Participación de las familias

La resolución también contempla el rol de las familias, a quienes se les solicita acompañar el cumplimiento de la normativa desde el hogar.

Desde la cartera educativa señalaron que el compromiso de padres y tutores será clave para garantizar la efectividad de la medida y prevenir situaciones que afecten la convivencia escolar.

Prevención y uso responsable

Entre los objetivos principales de la normativa se encuentra la prevención de problemáticas vinculadas al uso indebido de la tecnología, como el bullying, el cyberbullying o el grooming.

En este sentido, la regulación busca establecer pautas claras que permitan aprovechar el celular como recurso pedagógico, al tiempo que se minimizan los riesgos dentro del ámbito escolar.

Implementación y adaptación

El Ministerio de Educación prevé acompañar la puesta en marcha con instancias de trabajo institucional en cada escuela, que incluirán espacios de lectura, análisis y adaptación de la normativa.

De esta manera, la medida no solo apunta a su aplicación formal, sino también a generar un proceso de comprensión y apropiación por parte de toda la comunidad educativa.