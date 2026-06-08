Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN bajo sus uñas y hay una nueva detenida

El abogado de la madre de Agostina Vega aseguró que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba . Según explicó Carlos Nayi, representante de Melisa Heredia , ese hallazgo podría ser clave para avanzar en la investigación del femicidio.

País. Detuvieron a otro hombre en la causa por el femicidio de Agostina Vega

Nayi adelantó que en el cuerpo de Agostina “hay evidencia de defensa y de ataque , concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas”. En esa línea, el abogado agregó que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario por 10 días, por lo que el letrado sostuvo que no “es momento para polemizar”. Sin embargo, remarcó que hay elementos que complican a los detenidos. “ Las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta ”, afirmó Nayi.

Soledad, expareja del único detenido por el femicidio en Córdoba, contó cómo era su vínculo con el acusado. Habló la dueña del Ford Ka en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega.

La situación de Fasseta en la causa

El abogado también se refirió al rol que podría haber tenido Fasseta, vecino de Claudio Barrelier, principal sospechoso por el femicidio. “En la tarde del domingo, Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, señaló Nayi sobre la responsabilidad penal que podría tener en la causa. Luego agregó: “Este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación”.

Según la querella, Fasseta habría tenido un papel relevante en presuntas maniobras destinadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras Agostina era buscada por su familia. Nayi sostuvo además que el acusado habría realizado llamados telefónicos a familiares de la adolescente durante los días de búsqueda. Para la querella, esa conducta formaría parte de las maniobras destinadas a desviar la investigación.

Una investigación con nuevas preguntas en la causa Agostina Vega

A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la investigación ya tiene detenidos y una hipótesis firme sobre el autor del crimen. Sin embargo, los investigadores todavía intentan responder una pregunta clave: quiénes conocían lo que había ocurrido y en qué momento tomaron conocimiento de los hechos.

Casa de barrelier- caso agostina La autopsia confirmó que Agostina Vega fue asesinada por asfixia y que el acusado actuó con precisión al desmembrarla.

Esa incógnita atraviesa buena parte de las medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón y podría abrir una nueva etapa en la causa. Mientras avanza la investigación, Garzón espera poder indagar a Barrelier, quien permanece bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes deberá ser sometido a peritajes interdisciplinarios para establecer su estado mental y determinar si es imputable.

Detuvieron a la dueña del auto

Por el crimen de Agostina Vega, la Justicia ordenó detener este lunes a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka en el que habrían trasladado el cuerpo de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue encontrado. Andreani es expareja de Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del femicidio. La causa continúa bajo secreto de sumario y la fiscalía avanza con nuevas medidas para determinar el rol de cada una de las personas investigadas.