Paso de Jama: el paso fronterizo está habilitado este 25 de julio

El Paso de Jama se encuentra habilitado este sábado 25 de julio y el tránsito se desarrolla con normalidad para quienes viajan entre Argentina y Chile. Las autoridades recomiendan circular con precaución y consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje.

Cómo está el clima en el Paso de Jama Para este sábado, las condiciones meteorológicas son favorables para la circulación.

El reporte indica:

Temperatura: 15,2 °C.

15,2 °C. Condición: Despejado.

Despejado. Viento: Noreste a 4 km/h.

Noreste a 4 km/h. Visibilidad: 30 kilómetros.

30 kilómetros. Puesta del sol: 19:04. A pesar de las buenas condiciones climáticas, se recomienda conducir con precaución, ya que en sectores de alta montaña las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Recomendaciones para quienes viajen Las autoridades aconsejan: Respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad.

Verificar el estado de las rutas antes de salir.

Llevar toda la documentación requerida para cruzar a Chile.

Revisar el estado del vehículo antes del viaje.

Planificar el recorrido teniendo en cuenta las condiciones climáticas de alta montaña. El Paso de Jama es uno de los principales corredores internacionales del norte argentino y conecta la provincia de Jujuy con Chile, siendo utilizado tanto por turistas como por el transporte de cargas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.