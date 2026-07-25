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25 de julio de 2026 - 11:16
País.

Paso de Jama: el paso fronterizo está habilitado este 25 de julio

El complejo fronterizo que une Jujuy con Chile funciona con normalidad este 25 de julio. Conocé cómo está el clima en la zona

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Paso de Jama: el paso fronterizo está habilitado este 25 de julio

Paso de Jama: el paso fronterizo está habilitado este 25 de julio

El Paso de Jama se encuentra habilitado este sábado 25 de julio y el tránsito se desarrolla con normalidad para quienes viajan entre Argentina y Chile. Las autoridades recomiendan circular con precaución y consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje.

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Cómo está el clima en el Paso de Jama

Para este sábado, las condiciones meteorológicas son favorables para la circulación.

El reporte indica:

  • Temperatura: 15,2 °C.
  • Condición: Despejado.
  • Viento: Noreste a 4 km/h.
  • Visibilidad: 30 kilómetros.
  • Puesta del sol: 19:04.

A pesar de las buenas condiciones climáticas, se recomienda conducir con precaución, ya que en sectores de alta montaña las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Recomendaciones para quienes viajen

Las autoridades aconsejan:

  • Respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad.
  • Verificar el estado de las rutas antes de salir.
  • Llevar toda la documentación requerida para cruzar a Chile.
  • Revisar el estado del vehículo antes del viaje.
  • Planificar el recorrido teniendo en cuenta las condiciones climáticas de alta montaña.

El Paso de Jama es uno de los principales corredores internacionales del norte argentino y conecta la provincia de Jujuy con Chile, siendo utilizado tanto por turistas como por el transporte de cargas.

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