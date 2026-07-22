Largas filas de camiones en Volcán a la espera de que se habilite el Paso de Jama

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA

El Paso de Jama continúa cerrado del lado chileno debido a las inclemencias del tiempo, una situación que genera demoras para el transporte internacional y concentración de camiones en distintos sectores de las rutas jujeñas, sobre todo en la localidad de Volcán.

El Paso de Jama está cerrado por intensas nevadas Camioneros aguardan la reapertura del Paso de Jama Durante las últimas horas se observó un importante movimiento de vehículos de carga sobre la Ruta 9, con varios camiones que permanecen a la espera de novedades sobre una posible habilitación del corredor internacional.

La situación responde al cierre dispuesto del lado chileno por cuestiones climáticas, lo que impide momentáneamente la circulación habitual a través del paso fronterizo.

Mayor presencia de camiones en las rutas de Jujuy Como consecuencia de la interrupción del tránsito internacional, se registra una mayor presencia de camiones en las rutas que conectan con el norte provincial.

Ante este escenario, se recomienda a quienes circulen por la zona extremar las precauciones, respetar la señalización y conducir con atención, especialmente por el movimiento de vehículos de gran porte mientras se aguardan novedades sobre la reapertura del Paso de Jama. Qué dice el último reporte de Seguridad Vial El Paso Fronterizo de Jama permanece no habilitado este miércoles 22 de julio debido a las condiciones climáticas adversas del lado chileno. Según informó la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, se registra nieve sobre la calzada en la Ruta 27 CH, entre los kilómetros 100 y 157, mientras personal de Vialidad trabaja en tareas de despeje. En la zona el cielo se encuentra nublado y se registran fuertes vientos.

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