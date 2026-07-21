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21 de julio de 2026 - 14:05
Jujuy.

"Por un paso no morí": el relato de una testigo del camión que casi cae al Xibi Xibi

"Estaba contestando un mensaje, por un paso no me llevó puesta", relató totalmente conmovida una mujer que se salvó de ser atropellada por el camión que perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi.

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Carolina contó que estaba por cruzar en la zona de la curva que desciende desde Ciudad de Nieva cuando recibió un mensaje de su mamá. En ese instante, el camión pasó por el lugar y, según su relato, alcanzó a rozarla.

El estremecedor relato de Carolina

La testigo recordó los segundos previos al impacto y aseguró que no llegó a dimensionar lo que estaba ocurriendo.

Estaba por cruzar por la curva que desciende a Ciudad de Nieva y justo me llegó un mensaje de mi mamá antes de cruzar. Pasó el camión y me rozó. Estaba por cruzar por la curva que desciende a Ciudad de Nieva y justo me llegó un mensaje de mi mamá antes de cruzar. Pasó el camión y me rozó.

Luego agregó: “Es lo único que me acuerdo”. Carolina sostuvo que, por la cercanía del vehículo, la situación pudo haber terminado de otra manera.

Un hombre voló que iba atrás del camión, en ese momento no dimensioné la situación pero si hacía un paso más me llevaba puesta y moría. Un hombre voló que iba atrás del camión, en ese momento no dimensioné la situación pero si hacía un paso más me llevaba puesta y moría.

“Por un paso no me llevó puesta”

La mujer explicó que no pudo precisar si el camión venía a gran velocidad porque en ese momento estaba contestando un mensaje. “En ese momento no vi si venía a gran velocidad, estaba contestando un mensaje, no lo dimensioné”.

También describió lo que observó sobre una persona que iba en la parte trasera del vehículo, del lado izquierdo.

El hombre que iba atrás del lado izquierdo, nunca se soltó, lo arrastró, quedó agarrado al camión no sé si después se soltó. El hombre que iba atrás del lado izquierdo, nunca se soltó, lo arrastró, quedó agarrado al camión no sé si después se soltó.

Tras advertir lo ocurrido, Carolina se acercó al sector, aunque no logró ver a ninguna persona tirada en el lugar. “Caí en la situación y me acerqué al lugar pero no vi a nadie tirado, no sé qué hizo el hombre”, agregó la mujer.

El riesgo para quienes estaban en la zona

La testigo remarcó que hubo personas que debieron reaccionar rápidamente ante el paso del camión. “Podría haber muerto alguien”, manifestó y posteriormente dijo: “Una moto se tuvo que tirar al costado, lo único que puedo decir es que me salvé yo, por un paso no me llevó puesta”.

Cómo fue el incidente

Un camión recolector de residuos de la empresa LIMSA protagonizó un impactante incidente este martes cerca de las 12:30, cuando quedó al borde de caer al parque Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy.

El hecho ocurrió sobre avenida 19 de Abril, entre Patricias Argentinas y Senador Pérez.

El vehículo impactó contra la defensa de contención tras, aparentemente, quedarse sin frenos mientras descendía desde Ciudad de Nieva. Como consecuencia del choque, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por bomberos y personal de emergencias que trabajó en el lugar.

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