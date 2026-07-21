Sabores del Mundo celebra su décima edición con gastronomía de 14 países

La décima edición de Sabores del Mundo , el tradicional encuentro de colectividades extranjeras , se realizará este jueves 23 de julio, a partir de las 13, en el Cabildo de San Salvador de Jujuy .

Sociedad. Día Mundial de la Empanada: seis recetas para celebrar con todos los sabores

Evento. Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

La propuesta reunirá gastronomía, cultura e historias de distintas comunidades radicadas en la provincia , que presentarán algunos de los platos más representativos de sus países.

Jairo Gabriel Márquez , secretario general de las colectividades extranjeras en Jujuy, anticipó en Canal 4 que el encuentro contará con stands de 14 países. Participarán la Casa Argentina y las colectividades de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, India, México, Paraguay, Perú, Rusia, Venezuela, Japón, Armenia e Italia.

Cada espacio ofrecerá distintas propuestas para que los visitantes puedan conocer sabores, costumbres y tradiciones de diferentes lugares del mundo.

Arepas, empanadas y panchos venezolanos

Como representante de Venezuela, Márquez contó que la colectividad se hizo conocida en Jujuy principalmente por sus arepas, aunque remarcó que también cuenta con otras comidas tradicionales.

Entre las propuestas mencionó las empanadas venezolanas, que tienen un formato diferente a las jujeñas, y los panchos venezolanos, también conocidos como perros calientes, que ganaron popularidad en las redes sociales.

El pancho venezolano conserva como base el pan y la salchicha, pero puede incorporar una gran cantidad de ingredientes, según la región donde se prepare. “En este caso le ponen carne, huevo y lechuga”, explicó Márquez sobre una de sus variedades.

Sabores del Mundo celebra su décima edición con platos de distintas colectividades (Foto generada con IA)

El pabellón, el plato tradicional de Venezuela

Otro de los platos destacados de la gastronomía venezolana es el pabellón, considerado una de las comidas más representativas del país. La preparación lleva arroz, porotos negros, carne desmenuzada y plátano. Sin embargo, sus ingredientes pueden variar según la zona de Venezuela.

“Hay gente que le va agregando queso o aguacate. En mi zona se acompaña con un filete de pescado y en otros lugares le ponen huevo frito o hervido”, detalló. Márquez explicó que el pabellón se consume en todo el país y que no está asociado a una fecha específica, sino que puede prepararse cualquier día de la semana.

Su adaptación a la gastronomía jujeña

El representante venezolano también habló sobre las diferencias entre la cocina de su país y la gastronomía local. “Hay una diferencia abismal entre una gastronomía y la otra. Creo que a la mayoría nos ha costado adaptarnos”, reconoció.

En su caso, contó que inicialmente le resultaron difíciles las comidas que llevan zapallo, como la carbonada y el locro, debido a que no era un ingrediente que acostumbraba consumir.

Con el tiempo, decidió darle una oportunidad al locro durante una reunión por el 25 de Mayo y terminó incorporándolo entre sus comidas preferidas. “El locro me gustó esa vez que lo probé. Y con el asado, por supuesto”, sostuvo.

Su cariño por Maimará y la Quebrada

Además de la gastronomía, Márquez destacó el vínculo que construyó con distintos lugares de la provincia desde su llegada. “Maimará es mi amor desde que llegué a Jujuy. Yo me enamoré de Maimará, la amo y no hay día que no piense en ir un fin de semana”, expresó. También mencionó sus visitas a Tilcara, aunque recordó con humor que el viento suele sorprenderlo durante las tardes en la plaza del pueblo.