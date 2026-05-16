sábado 16 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de mayo de 2026 - 09:34
Jujuy.

Este sábado en Chijra se hace el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo"

Este sábado 16 en el barrio Chijra, se concretará el encuentro de colectividades “Sabores del Mundo”.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encuentro de colectividades Sabores del Mundo (Archivo)

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" (Archivo)

Encuentro de colectividades Sabores del Mundo (Archivo)&nbsp;&nbsp;

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" (Archivo)  

Este sábado 16 de mayo se hace una nueva edición del Encuentro de Colectividades “Sabores del Mundo”. Será de 11 a 18 horas en el Multiespacio “Jorge Perro Solís”, ubicado en el barrio Chijra, con entrada libre y gratuita.

Lee además
Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó (Imagen realizada con IA)
Policial.

Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó
Encuentro de colectividades en Jujuy - Imagen de archivo 
Jujuy.

Llega el encuentro de colectividades a barrio Chijra: cuándo y dónde

Durante ese día se podrá disfrutar de una jornada llena de cultura, gastronomía y danzas tradicionales, evento organizado por las colectividades extranjeras y que acompaña la Municipalidad de San Salvador.

El encuentro contará con bailes tradicionales, comidas típicas, artesanías y expresiones culturales de cada país participante y nuestra cultura. “Se busca fortalecer el intercambio cultural y la integración entre los pueblos”, señaló Ana Aja Gual, la presidente de colectividades extranjeras en Jujuy.

Proyecto nuevo - 2026-05-15T162941.512
Encuentro de colectividades &ldquo;Sabores del Mundo&rdquo; en Chijra (Archivo)

Encuentro de colectividades “Sabores del Mundo” en Chijra (Archivo)

Chijra reúne a todos

El director de Culto Municipal, Pedro Sato, dijo que “se trata de un evento que tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, donde participarán distintas colectividades de países con comunidades migrantes radicadas en Jujuy”.

Añadió que en este contexto, “desde la Dirección de Culto acompañamos esta iniciativa que se realiza año tras año, con sucesivas ediciones anuales, para que los vecinos puedan conocer y compartir las culturas de otros países que están muy arraigadas en nuestra provincia”, expresó.

Embed - El sábado 16 invitan al encuentro de colectividades “Sabores del Mundo” en Chijra

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó

Llega el encuentro de colectividades a barrio Chijra: cuándo y dónde

Solidaridad urgente: un merendero capitalino pasó de asistir de 180 a casi 300 personas

Alcohólicos Anónimos realizará una reunión pública en Jujuy: cuándo y dónde se llevará adelante

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Lo que se lee ahora
FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
Estudiantes.

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy
Sociedad.

Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán video
Policiales.

Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Hospital Pablo Soria. video
Jujuy.

A una semana del choque fatal en Ruta 66: el estado de salud de las hijas de la pareja fallecida

Robo en la vieja terminal  video
Policiales.

Brutal robo en la vieja terminal: lo tiró al suelo, le robó el celular y escapó

Gimnasia de Jujuy ante Belgrano por Copa Argentina (Foto ilustativa)
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel