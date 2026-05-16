Este sábado en Chijra se hace el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo"

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" (Archivo) Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" (Archivo)

Este sábado 16 de mayo se hace una nueva edición del Encuentro de Colectividades “Sabores del Mundo”. Será de 11 a 18 horas en el Multiespacio “Jorge Perro Solís”, ubicado en el barrio Chijra, con entrada libre y gratuita.

Durante ese día se podrá disfrutar de una jornada llena de cultura, gastronomía y danzas tradicionales, evento organizado por las colectividades extranjeras y que acompaña la Municipalidad de San Salvador.

El encuentro contará con bailes tradicionales, comidas típicas, artesanías y expresiones culturales de cada país participante y nuestra cultura. “Se busca fortalecer el intercambio cultural y la integración entre los pueblos”, señaló Ana Aja Gual, la presidente de colectividades extranjeras en Jujuy.

Proyecto nuevo - 2026-05-15T162941.512 Encuentro de colectividades “Sabores del Mundo” en Chijra (Archivo) Chijra reúne a todos El director de Culto Municipal, Pedro Sato, dijo que “se trata de un evento que tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, donde participarán distintas colectividades de países con comunidades migrantes radicadas en Jujuy”. Añadió que en este contexto, “desde la Dirección de Culto acompañamos esta iniciativa que se realiza año tras año, con sucesivas ediciones anuales, para que los vecinos puedan conocer y compartir las culturas de otros países que están muy arraigadas en nuestra provincia”, expresó. Embed - El sábado 16 invitan al encuentro de colectividades “Sabores del Mundo” en Chijra

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