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16 de mayo de 2026 - 09:34
Jujuy.

Solidaridad urgente: un merendero capitalino pasó de asistir de 180 a casi 300 personas

Desde el espacio señalaron que hoy reciben a familias de varios barrios de San Salvador, además de personas en situación de calle. Mirá cómo ayudar.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Merendero Garfield.&nbsp;
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“Se extendió muchísimo. Son alrededor de 300 personas las que llegan pidiendo ayuda”, explicó. Hasta hace un tiempo, el merendero cocinaba para entre 170 y 180, pero la situación cambió y cada vez son más las familias que se acercan a buscar un plato de comida.

Familias de varios barrios y personas en situación de calle

El merendero brinda asistencia principalmente a vecinos de barrio San Isidro, Yrigoyen, Azopardo, San Jorge y Punta Diamante. También reciben personas que llegan desde El Chingo e incluso dos familias de Alto Comedero.

Según detalló Esteban, muchas de las personas que asisten forman parte de grupos familiares numerosos. “Hay veces son las familias que están la abuela, la mamá, los hijos”, relató, y explicó que cada hogar lleva su tupper rotulado con la cantidad de integrantes para poder organizar la entrega de la comida.

Además, el espacio también contiene a chicos y personas en situación de calle, que comen en el lugar y luego lavan sus platos antes de retirarse.

Cómo funciona el merendero

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Solidaridad con el merendero.

Solidaridad con el merendero.

El Merendero Garfield trabaja de manera fija los martes y jueves, y en algunas semanas también suma un viernes o sábado, según las posibilidades.

Para organizar mejor la asistencia, llevan un registro de cada familia. “Si viene la señora y me dice somos 5 en casa, entonces me trae la documentación de las personas que son en la casa”, explicó el voluntario. De esa manera, pueden tener una planilla con la cantidad exacta de personas que reciben ayuda.

Solidaridad: piden ayuda para alimentos, abrigo y juguetes

Desde el merendero señalaron que necesitan colaboración urgente, sobre todo pensando en la llegada del frío. “Estamos pidiendo colaboración para la gente, para los abuelos, para los chicos de situación de calle, que necesitan una colcha de ropa abrigada”, expresó Esteban.

También explicó que gran parte del esfuerzo sale del bolsillo de quienes cocinan y sostienen el espacio. Por eso, convocaron a quienes puedan colaborar con donaciones. Además, ya comenzaron a juntar juguetes usados para agosto, con vistas al Día del Niño.

Las personas que quieran ayudar pueden acercarse al barrio San Isidro o comunicarse a los teléfonos 388-4163 y 388-596-326.

Embed - AYUDA A UN MERENDERO CAPITALINO

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