Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy y Belgrano jugarán por Copa Argentina, en un cruce que ya tiene fecha confirmada, aunque todavía resta conocer el horario y la sede del encuentro. El Lobo enfrentará al Pirata cordobés en una nueva instancia del certamen nacional.
El Lobo y el Pirata se enfrentarán el sábado 30 de mayo por el torneo argentino, según la información confirmada hasta el momento. Sin embargo, la organización aún debe definir el estadio donde se jugará y el horario oficial del encuentro.
Es muy probable que el encuentro entre jujeños y cordobeses por esta instancia del torneo, se dispute en el estadio de Santiago del Estero, pero esa información todavía no fue confirmada por la organización de la Copa Argentina.
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Gimnasia de Jujuy jugará el 30 por Copa Argentina
Expectativa por la sede y el horario
Gimnasia buscará avanzar en el certamen frente a un rival exigente. La Copa Argentina representa una oportunidad importante para el equipo jujeño, que intentará seguir sumando protagonismo en una competencia que reúne a clubes de distintas categorías del país.
El cruce entre el Lobo y el Pirata genera expectativa entre los hinchas jujeños, que esperan conocer si podrán acompañar al equipo en esta nueva presentación por Copa Argentina.
En los próximos días se espera que se informe la sede, el horario y los detalles vinculados a la organización del partido, como la venta de entradas y el operativo para ambas parcialidades.
Gimnasia de Jujuy y Chicago deberán postergar
El Lobo tenía programado el partido por la decimosexta fecha de la Primera Nacional el viernes 29 ante Nueva Chicago, pero ante la confirmación que un día después deberá jugar ante el equipo cordobés, el choque de la segunda categoría deberá posponerse.
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